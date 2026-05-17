पुलिस परिवार के बच्चों को धमतरी एसपी का सक्सेस मंत्र, बड़े सपने देखो, डर को हराओ
धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने पुलिस परिवार के बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 6:08 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में पुलिस परिवार के बच्चों को मोटिवेट करने का काम एसपी सूरज सिंह परिहार ने किया है. उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कई टिप्स दिए. एसपी सूरज सिंह परिहार ने बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का मंत्र दिया.
पुलिस परिवार के बच्चों का मार्गदर्शन
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को विभिन्न कैरियर के बारे में जानकारी दी गई. एसपी सूरज सिंह परिहार ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं, व्यक्तित्व विकास और सफलता के मूल मंत्रों की जानकारी दी. अधिकारियों ने बच्चों की जिज्ञासाओं और समस्याओं का सरल एवं प्रेरणादायक तरीके से समाधान किया.
युवा देश के भविष्य
पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार ने कहा कि आज के युवा ही देश का भविष्य हैं. उन्होंने बच्चों को असफलताओं से न डरने और जिस विषय से डर लगे उसी पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की सीख दी. इस दौरान बच्चों ने कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सर्जन और आर्म्ड फोर्सेस में अधिकारी बनने जैसे अपने सपनों को साझा किया, जिस पर एसपी ने उन्हें लगातार मेहनत और सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित किया.
संघर्ष और असफलता ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है. आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए नियमित वॉकिंग, रनिंग, साइक्लिंग और अनुशासित दिनचर्या अपनानाएं. इससे सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी- सूरज सिंह परिहार, एसपी,धमतरी
सीखने और पढ़ाई की कोई सीमा नहीं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि पढ़ाई और सीखने की कोई सीमा नहीं होती. मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर मेहनत से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. वहीं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चतुर्वेदी ने सफलता के लिए अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास को जरूरी बताया. उन्होंने बच्चों को सफल लोगों के अनुभवों से सीख लेने और अपनी कमजोरियों को दूर करने की सलाह दी.