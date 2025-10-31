ETV Bharat / state

अखिलेश यादव बोले, RSS पर बैन लगना ही चाहिए, SIR में जातीय जनगणना भी शामिल होनी चाहिए

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. कहा कि सरदार पटेल सच्चे अर्थों में लौह पुरुष थे, जिन्होंने रियासतों को जोड़कर भारत को एकता के सूत्र में पिरोया. उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. आज देश को फिर उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है.

अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल ही में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, यह बात बिल्कुल सही है. आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही हैं. सरदार पटेल ने भी अपने समय में आरएसएस पर बैन लगाया था. अब तक देश में 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लग चुका है.

जातीय जनगणना को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने की मांग: अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी एसआईआर एक्सरसाइज चल रही है. ऐसे में इसमें एक कॉलम जातीय जनगणना का और जोड़ना चाहिए.

जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक सामाजिक न्याय की सच्ची स्थापना नहीं हो सकती. अगर एसआईआर में जातीय जनगणना शामिल हो जाएगी, तो समाज में बराबरी और न्याय की दिशा में ठोस कदम होगा. हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी.

बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल: अखिलेश यादव ने बिहार में हालिया हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार खामोश है. इससे बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुलती है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिहार में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो आखिर सरकार कर क्या रही है?

कानपुर प्रकरण और कानून व्यवस्था पर निशाना: कानपुर के अखिलेश दुबे मामले पर अखिलेश ने कहा, पहले ही बताया था कि सरकार उन्हें बचा रही है. अगर सच्चाई सामने आ गई तो सरकार गिर जाएगी. प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर है.

गन्ना मूल्य वृद्धि को बताया अपर्याप्त: गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि पर अखिलेश यादव ने कहा, “कई साल बाद सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, लेकिन यह लागत के अनुपात में बेहद कम है. किसानों की खाद, फर्टिलाइजर और अन्य लागतें कई गुना बढ़ी हैं. सरकार किसानों के हित में सिर्फ दिखावे के फैसले ले रही है.