अखिलेश यादव बोले, RSS पर बैन लगना ही चाहिए, SIR में जातीय जनगणना भी शामिल होनी चाहिए

अखिलेश यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही हैं.

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 3:17 PM IST

4 Min Read
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. कहा कि सरदार पटेल सच्चे अर्थों में लौह पुरुष थे, जिन्होंने रियासतों को जोड़कर भारत को एकता के सूत्र में पिरोया. उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. आज देश को फिर उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है.

अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल ही में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, यह बात बिल्कुल सही है. आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही हैं. सरदार पटेल ने भी अपने समय में आरएसएस पर बैन लगाया था. अब तक देश में 3 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लग चुका है.

जातीय जनगणना को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने की मांग: अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी एसआईआर एक्सरसाइज चल रही है. ऐसे में इसमें एक कॉलम जातीय जनगणना का और जोड़ना चाहिए.

जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक सामाजिक न्याय की सच्ची स्थापना नहीं हो सकती. अगर एसआईआर में जातीय जनगणना शामिल हो जाएगी, तो समाज में बराबरी और न्याय की दिशा में ठोस कदम होगा. हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी.

बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल: अखिलेश यादव ने बिहार में हालिया हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार खामोश है. इससे बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुलती है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिहार में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो आखिर सरकार कर क्या रही है?

कानपुर प्रकरण और कानून व्यवस्था पर निशाना: कानपुर के अखिलेश दुबे मामले पर अखिलेश ने कहा, पहले ही बताया था कि सरकार उन्हें बचा रही है. अगर सच्चाई सामने आ गई तो सरकार गिर जाएगी. प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर है.

गन्ना मूल्य वृद्धि को बताया अपर्याप्त: गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की वृद्धि पर अखिलेश यादव ने कहा, “कई साल बाद सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, लेकिन यह लागत के अनुपात में बेहद कम है. किसानों की खाद, फर्टिलाइजर और अन्य लागतें कई गुना बढ़ी हैं. सरकार किसानों के हित में सिर्फ दिखावे के फैसले ले रही है.

अखिलेश बोले, हमने दीपोत्सव का कोई विरोध नहीं किया: दीपोत्सव के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा, “हमने कोई विरोध नहीं किया था, सिर्फ सुझाव दिया था. मगर मीडिया ने उसे तोड़-मरोड़कर पेश किया. प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है. समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए मेदांता अस्पताल में बीजेपी के नेता खुद इलाज कराते हैं. हमारी सरकार आई तो एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों को दुरुस्त किया जाएगा.

बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला: अखिलेश यादव ने कहा, “बीजेपी का असली संगठन आरएसएस है. बीजेपी वही करती है जो आरएसएस कहती है. अमेरिका के दबाव में देश का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोला जा रहा है और चीन को फायदा पहुंचाया जा रहा है.

आज बनारस टूट रहा है: अखिलेश ने कहा, प्रधानमंत्री ने बनारस को ‘क्योटो बनाने का वादा किया था, लेकिन स्थिति ये है कि वहां की पुरानी गलियां तोड़ दी गईं. उनको बाजार के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. सरदार पटेल ने भारत का क्षेत्रफल बढ़ाया था, लेकिन आज सोचिए कि हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रफल क्यों घट रहा है.

बीजेपी विपक्ष की छवि खराब करने के लिए खर्च कर रही पैसा: इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेगेटिविटी के लिए पैसा दिया जा रहा है. बीजेपी विपक्ष की छवि खराब करने के लिए पैसे खर्च कर रही है.

सरदाल पटेल ने RSS पर क्यों लगाया था प्रतिबंध: अखिलेश ने कहा, यह देखना चाहिए कि सरदार पटेल ने आखिर क्यों आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था. भारत में जाति के नाम पर जितना अत्याचार दलितों के साथ हुआ है, वैसा किसी और देश में नहीं हुआ. हमें सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाकर समानता और न्याय का समाज बनाना होगा.

