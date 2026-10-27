पीएम मोदी के गढ़ काशी में अखिलेश यादव का बड़ा धमाका! 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सपा सुप्रीमो करेंगे चुनावी आगाज़

पीएम मोदी के गढ़ काशी में अखिलेश यादव का बड़ा धमाका! 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सपा सुप्रीमो करेंगे चुनावी आगाज़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी में सपा की धमाचौकड़ी पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में गोपाल मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 12:17 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारी का बिगुल बज चुका है. हर राजनीतिक दल अपने तरीके से इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल करने की फिराक में लगा हुआ है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण है जातिगत समीकरण, जिस पर हमेशा बड़े से बड़े राजनीतिक दलों की नज़र होती है. इनमें भी कुछ ऐसे वोट बैंक हैं, जिन पर हर राजनीतिक दल अपना गणित सेट करके इनको अपने पाले में लाने की तैयारी कर रहा होता है और ख़ासतौर पर महापुरुषों के नाम पर राजनीति फिर शुरू हो गई है.
इसी कड़ी में कभी महाराजा सुहेलदेव को साथ कर राजभर बिरादरी पर निशाना लगाया जाता है, तो कभी परशुराम के ज़रिए ब्राह्मण वोट बैंक को टारगेट किया जाता है. कभी बाबा साहब आम्बेडकर के ज़रिये दलितों का चाहते हैं और इस बार तो लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जरिए यूपी संग पूर्वांचल के बड़े पटेल वोट बैंक को साधने की कोशिश है. एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल को अपना हितैषी मानकर उनके ज़रिए वोट बैंक को अपना बताती है, तो वहीं अब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के साथ मिलकर एक बड़ा दांव प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से खेलने की तैयारी में है.
31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती के मौके पर बनारस की सबसे बड़ी और पूर्वांचल की सबसे मज़बूत पटेल बाहुल्य सीट रोहनिया से अखिलेश यादव 2027 का चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं. यह यूपी चुनावों से पहले ठीक उसी जगह से फूंकने की तैयारी है, जहां से 2014 में बनारस से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ नरेंद्र मोदी ने शंखनाद रैली की थी.
रोहनिया विधानसभा पूर्वांचल की पटेल बिरादरी की सबसे मज़बूत सीट मानी जाती है. यह वही सीट है जहां से पटेल समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले सोनेलाल पटेल सबसे मज़बूत स्थिति में थे, लेकिन बाद में पारिवारिक कलह के बाद यह सीट 2014 उपचुनाव में अपना दल और भाजपा के हाथों से खिसक गई और समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल कर ली, लेकिन एक बार फिर से इस सीट पर सपा नज़रें बनाकर पटेल बिरादरी को साधने के लिए बड़े दांव को खेलने की तैयारी में है, वह भी प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में.
दरअसल, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ अभी सीटों के बंटवारे पर सहमति से आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में है. यही वज़ह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत अखिलेश यादव वाराणसी से 31 अक्टूबर को करने जा रहे हैं, जब सरदार पटेल की जयंती मनाई जाएगी.
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ एक मंच पर अपने कुर्मी समाज के सांसदों और विधायकों को लेकर आने वाले हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह समुदाय न सिर्फ पूर्वी बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी काफी महत्वपूर्ण और बड़े वोट बैंक के रूप में जाना जाता है.
इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक उत्पल पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां पीडीए फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पटेल बिरादरी को पीछे नहीं रखना चाह रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वाराणसी का रोहनिया विधानसभा क्षेत्र पटेल बाहुल्य इलाका है और यहां से पूर्वांचल की लगभग 11 से 12 विधानसभाओं को साधा जा सकता है. यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुर्मी बिरादरी पर हर राजनीतिक दल का बहुत भरोसा है.
उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का वाराणसी दौरा भी इसी बड़े राजनीतिक फेरबदल से ताल्लुक रखता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नजर बनारस की सिर्फ एक नहीं, बल्कि 8 विधानसभा सीटों पर है. इनमें से चार वह सीटें हैं, जो जातिगत आधार पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. जिनमें पिंडरा, सेवापुरी, रोहनिया और कैंट शामिल है. समाजवादी पार्टी अकेले या फिर गठबंधन जैसे भी चुनाव लड़े, इन चारों सीटों पर अपना राजनीतिक दबाव बनाकर इस पर मजबूत होने की कंडीशन में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और अखिलेश यादव इसी रणनीति के तहत पटेल बिरादरी को साधने का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने और कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह पटेल इस विधानसभा में सबसे मज़बूत उम्मीदवार के तौर पर जाने जाते हैं और विधायक भी रह चुके हैं.
सपा शासन के वक्त कद्दावर नेताओं में शामिल पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल का कद आज भी समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा है. इस वजह से वह अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में मानते हैं. समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र पटेल का कहना है कि मौजूदा सरकार में अलग-अलग समाज के लोगों की नाराजगी स्पष्ट है यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत का अंतर सिर्फ डेढ़ लाख रहा है. इसमें पटेल समुदाय के लोगों की नाराजगी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब वोट लेना होता है तो यह सरदार पटेल को अपना बताते हैं और बाद में इनका अपमान करते हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल का नाम हटवा कर अपना नाम ऊपर रखा है हर जगह अपने नाम का प्रयोग गुजरात में कर रहे हैं जिसे समुदाय में नाराज़गी है और यही नाराज़गी 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव की जनसभा में हम मंच से दिखाने जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि यादव और मुस्लिम मतदाता पहले से ही हमारे साथ हैं और हमारे पारंपरिक वोट है, लेकिन पटेलों की नाराज़गी को विशेष तौर पर इन कैश करना ज़रूरी है. यही वज़ह है कि हम अपने कुर्मी समाज के सभी सांसदों को एक मंच पर इकट्ठा करेंगे. उस दिन सारे सांसद, कुर्मी विधायक यहां मौजूद रहेंगे. लोकसभा चुनाव के नतीजे से भी यह स्पष्ट था कि पटेल बिरादरी में नाराजगी और इसी को देखते हुए हम यहां यह बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं.
वहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत मालवीय का कहना है कि पटेल बिरादरी एक मज़बूत बिरादरी और इनका वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए ओबीसी समुदायों में पटेल वोटर की नाराज़गी प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी असरदार साबित हुई थी और उनको इसका खामियाजा भी कम परसेंटेज के वोट के साथ भुगतना पड़ा था. मार्जिन बहुत कम हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं से पटेल मतदाताओं की नाराजगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि रोहनिया विधानसभा क्षेत्र एक मजबूत क्षेत्र है. जहां पटेल कुर्मी मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है. यहां यादवों और पटेलों की संख्या बहुत अंतर में नहीं है.
पटेल बिरादरी मज़बूत है और यहां से पूर्वांचल के पटेल बिरादरी के वोट बैंक को साधना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के अतिरिक्त मिर्जापुर, जौनपुर, बलिया, सोनभद्र, प्रयागराज सहित अन्य जगहों पर भी बहुत अच्छी खासी संख्या में कुर्मी बिरादरी है, जो वाराणसी के रोहनिया विधानसभा से सीधे तौर पर प्रभावित होती है. वर्तमान में यह सीट गठबंधन के तौर बीजेपी और अपना दल के पास है. अपना दल अनुप्रिया गुट से सुनील पटेल यहां से विधायक हैं.
इसके पहले भी इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था. सुरेंद्र सिंह यहां से भाजपा विधायक के तौर पर चुने गए थे. इस बार क्या समीकरण है यह देखना होगा लेकिन यह सीट हर राजनीतिक दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है.
वहीं राजनीतिक विश्लेषक उत्पल पाठक का कहना है कि रोहनिया विधानसभा वाराणसी 8 सीटों में सबसे अलग है, क्योंकि यह कुर्मी पटेल बाहुल्य सीट है. 2012 के परिसीमन के बाद यह नई सीट के रूप में डेवलप हुई, यहां लगभग चार लाख से ज्यादा वोटर हैं. जिनमें से पटेल यानी कुर्मी वोटर लगभग 140000 से ज्यादा है. यह बहुत बड़ी आबादी है, यानी लगभग 35 परसेंट कुर्मी वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण और सवर्ण बिरादरी की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है. 10% के आसपास इनकी स्थिति यहां पर मजबूत है, जबकि यहां यादव वोटर की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है.
कुल मिलाकर यहां बाकी बिरादरियों में 60% के आसपास सभी रहते हैं जबकि अकेले कुर्मी वोटर की संख्या 35 से 40% के बीच होने के कारण यह सीट पटेल बिरादरी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है. यही वजह है कि यहां का चुनाव सीधे पटेल बनाम पटेल का ही होता है रोहनिया पटेल राजनीति के बहुत महत्वपूर्ण प्रयोगशाला के रूप में जानी जाती है.
समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण के आधार पर इंडी गठबंधन के साथ यहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि एक तरफ जहां यह पुरानी सीट समाजवादी पार्टी के पास होने से अखिलेश अपने को मज़बूत मान रहे हैं तो वही गठबंधन अगर मिलकर यहां से चुनाव लड़ता है तो, निश्चित तौर पर पटेल वर्सेस पटेल का समीकरण इस बार कुछ बदलाव के संकेत दे सकता है.
यही वज़ह है कि अखिलेश यादव यहां पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे के साथ रोहनिया में पटेल बिरादरी के पिछड़े होने का बड़ा असरदार राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बड़ी प्रयोगशाला भी है. इसलिए यहां से अखिलेश बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है.
उत्पल का कहना है कि यह वही सीट है जहां माँ कृष्णा पटेल और बेटी अनुप्रिया पटेल के बीच में लड़ाई हुई. इसका खामियाज कृष्णा पटेल को अब तक भुगतना पड़ रहा है. बड़ी बेटी सांसद बनकर भाजपा के साथ गठबंधन में है, जबकि छोटी बेटी विधायक बनकर समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है. यह समीकरण निश्चित रूप से अखिलेश यादव को भी समझ में आ रहा है. समाजवादी पार्टी चाहती है कि कृष्णा पटेल गुट के पटेल वोट को अपने साथ रखकर पटेल समुदाय की राजनीति को साधकर पूर्वांचल की एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर इसका असर दिखा दें.
उत्पल पाठक का कहना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कुर्मी विधायकों की संख्या 40 है, इसमें से 27 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास हैं, जबकि लगभग एक दर्जन विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और एक कर्मी विधायक कांग्रेस का है. वहीं लोकसभा चुनाव में भी 11 कुर्मी सांसद उत्तर प्रदेश से जीतकर संसद गए हैं जिनमें से अकेले समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास 8 सांसद है, जबकि चार भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जिनमे एक अनुप्रिया पटेल हैं जो भाजपा गठबंधन में ही शामिल हैं. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए रोहनिया क्यों महत्वपूर्ण है.
क्यों है ये सीट बड़ी प्रयोगशाला
- 2012 में अनुप्रिया पटेल जब एक परिवार के रूप में एक साथ कृष्णा पटेल के साथ थी, तब पहली बार यही से विधायक बनी थीं
- 2014 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया सांसद बनीं, तो उपचुनाव में उनकी मां कृष्णा पटेल यहां से चुनाव हार गईं और सपा के महेंद्र पटेल चुनाव जीते
- 2017 में मोदी ने आखिरी जनसभा रोहनिया में ही की थी और भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह यहां से 57000 वोटो से जीते थे
- 2022 में भाजपा ने यह सीट सहयोगी अपना दल अनुप्रिया गुट को दी और सुनील पटेल यहां से 1,18000 वोटो से जीतकर विधायक बने
- अपना दल (कमेरावादी) के अभय पटेल यहां से हारकर दूसरे नंबर पर रहे थे, यानी सीधा चुनाव पटेल वर्सेस पटेल का ही हुआ था
- पटेलों के चुनाव लड़ने के कारण ही आपस में वोट बैंक बंटा था
- भाजपा इस विधानसभा सीट को बहुत महत्वपूर्ण मानती है. इसके अलावा पड़ोस की सेवापुरी सीट भी है पटेल बाहुल्य सीट
- अमित शाह ने दो बार 2014 और 2016 में रोहनिया क्षेत्र से ही स्वाभिमान रैली करके चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी
- अपना दल अनुप्रिया गुट के बिना भाजपा को रोहनिया में एक लाख से ऊपर वोटों का नुकसान हो चुका है
- अनुप्रिया पटेल को यहां भाजपा की और भाजपा को अनुप्रिया पटेल की बहुत बड़ी ज़रूरत है