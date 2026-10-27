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पीएम मोदी के गढ़ काशी में अखिलेश यादव का बड़ा धमाका! 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सपा सुप्रीमो करेंगे चुनावी आगाज़

पीएम मोदी के गढ़ काशी में अखिलेश यादव का बड़ा धमाका! ( ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारी का बिगुल बज चुका है. हर राजनीतिक दल अपने तरीके से इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल करने की फिराक में लगा हुआ है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण है जातिगत समीकरण, जिस पर हमेशा बड़े से बड़े राजनीतिक दलों की नज़र होती है. इनमें भी कुछ ऐसे वोट बैंक हैं, जिन पर हर राजनीतिक दल अपना गणित सेट करके इनको अपने पाले में लाने की तैयारी कर रहा होता है और ख़ासतौर पर महापुरुषों के नाम पर राजनीति फिर शुरू हो गई है.

इसी कड़ी में कभी महाराजा सुहेलदेव को साथ कर राजभर बिरादरी पर निशाना लगाया जाता है, तो कभी परशुराम के ज़रिए ब्राह्मण वोट बैंक को टारगेट किया जाता है. कभी बाबा साहब आम्बेडकर के ज़रिये दलितों का चाहते हैं और इस बार तो लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जरिए यूपी संग पूर्वांचल के बड़े पटेल वोट बैंक को साधने की कोशिश है. एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल को अपना हितैषी मानकर उनके ज़रिए वोट बैंक को अपना बताती है, तो वहीं अब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के साथ मिलकर एक बड़ा दांव प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से खेलने की तैयारी में है.

पीएम मोदी के गढ़ काशी में अखिलेश यादव का बड़ा धमाका! (ETV Bharat) 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती के मौके पर बनारस की सबसे बड़ी और पूर्वांचल की सबसे मज़बूत पटेल बाहुल्य सीट रोहनिया से अखिलेश यादव 2027 का चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं. यह यूपी चुनावों से पहले ठीक उसी जगह से फूंकने की तैयारी है, जहां से 2014 में बनारस से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ नरेंद्र मोदी ने शंखनाद रैली की थी. रोहनिया विधानसभा पूर्वांचल की पटेल बिरादरी की सबसे मज़बूत सीट मानी जाती है. यह वही सीट है जहां से पटेल समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले सोनेलाल पटेल सबसे मज़बूत स्थिति में थे, लेकिन बाद में पारिवारिक कलह के बाद यह सीट 2014 उपचुनाव में अपना दल और भाजपा के हाथों से खिसक गई और समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल कर ली, लेकिन एक बार फिर से इस सीट पर सपा नज़रें बनाकर पटेल बिरादरी को साधने के लिए बड़े दांव को खेलने की तैयारी में है, वह भी प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में. 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सपा सुप्रीमो करेंगे चुनावी आगाज़. (ETV Bharat) दरअसल, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ अभी सीटों के बंटवारे पर सहमति से आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में है. यही वज़ह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत अखिलेश यादव वाराणसी से 31 अक्टूबर को करने जा रहे हैं, जब सरदार पटेल की जयंती मनाई जाएगी. अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ एक मंच पर अपने कुर्मी समाज के सांसदों और विधायकों को लेकर आने वाले हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह समुदाय न सिर्फ पूर्वी बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी काफी महत्वपूर्ण और बड़े वोट बैंक के रूप में जाना जाता है. 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सपा सुप्रीमो करेंगे चुनावी आगाज़. (ETV Bharat) इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक उत्पल पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां पीडीए फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पटेल बिरादरी को पीछे नहीं रखना चाह रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वाराणसी का रोहनिया विधानसभा क्षेत्र पटेल बाहुल्य इलाका है और यहां से पूर्वांचल की लगभग 11 से 12 विधानसभाओं को साधा जा सकता है. यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुर्मी बिरादरी पर हर राजनीतिक दल का बहुत भरोसा है. उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का वाराणसी दौरा भी इसी बड़े राजनीतिक फेरबदल से ताल्लुक रखता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नजर बनारस की सिर्फ एक नहीं, बल्कि 8 विधानसभा सीटों पर है. इनमें से चार वह सीटें हैं, जो जातिगत आधार पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. जिनमें पिंडरा, सेवापुरी, रोहनिया और कैंट शामिल है. समाजवादी पार्टी अकेले या फिर गठबंधन जैसे भी चुनाव लड़े, इन चारों सीटों पर अपना राजनीतिक दबाव बनाकर इस पर मजबूत होने की कंडीशन में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और अखिलेश यादव इसी रणनीति के तहत पटेल बिरादरी को साधने का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने और कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह पटेल इस विधानसभा में सबसे मज़बूत उम्मीदवार के तौर पर जाने जाते हैं और विधायक भी रह चुके हैं. सपा शासन के वक्त कद्दावर नेताओं में शामिल पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल का कद आज भी समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा है. इस वजह से वह अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में मानते हैं. समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र पटेल का कहना है कि मौजूदा सरकार में अलग-अलग समाज के लोगों की नाराजगी स्पष्ट है यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत का अंतर सिर्फ डेढ़ लाख रहा है. इसमें पटेल समुदाय के लोगों की नाराजगी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब वोट लेना होता है तो यह सरदार पटेल को अपना बताते हैं और बाद में इनका अपमान करते हैं. 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सपा सुप्रीमो करेंगे चुनावी आगाज़. (ETV Bharat) प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल का नाम हटवा कर अपना नाम ऊपर रखा है हर जगह अपने नाम का प्रयोग गुजरात में कर रहे हैं जिसे समुदाय में नाराज़गी है और यही नाराज़गी 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव की जनसभा में हम मंच से दिखाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यादव और मुस्लिम मतदाता पहले से ही हमारे साथ हैं और हमारे पारंपरिक वोट है, लेकिन पटेलों की नाराज़गी को विशेष तौर पर इन कैश करना ज़रूरी है. यही वज़ह है कि हम अपने कुर्मी समाज के सभी सांसदों को एक मंच पर इकट्ठा करेंगे. उस दिन सारे सांसद, कुर्मी विधायक यहां मौजूद रहेंगे. लोकसभा चुनाव के नतीजे से भी यह स्पष्ट था कि पटेल बिरादरी में नाराजगी और इसी को देखते हुए हम यहां यह बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं.