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UP मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव का तंज- 9 साल में नहीं कर पाए तो 9 महीने में क्या करेंगे

अखिलेश यादव ने इशारों में सपा से भाजपा में गए मनोज पांडेय, अभय सिंह, राकेश सिंह और पूजा पाल पर निशाना साधा.

UP में मंत्रिमंडल विस्तार; अखिलेश यादव का तंज.
UP में मंत्रिमंडल विस्तार; अखिलेश यादव का तंज. (Photo Credit: Akhilesh Yadav X Handle)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 10:54 AM IST

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लखनऊ. UP की योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है. इसमें सपा से BJP में पहुंचे कुछ नेताओं के भी मंत्री बनने के आसार हैं. ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जो 9 साल में कुछ नहीं कर पाए, वह 9 महीने में क्या कर लेंगे.

अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में सपा से भाजपा में गए विधायक मनोज पांडेय, अभय सिंह, राकेश सिंह और पूजा पाल पर भी निशाना साधा. अखिलेश ने कहा कि मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियां हैं. इससे ज्यादा तो दूसरे दल से पाला बदलकर लोग पहुंचे हैं.

क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? क्या उनमें से सबसे कमजोर को चुना जाएगा, जिससे कि उनकी कमजोरी कुछ कम हो जाए. एक समाज के कई विधायकों में से किसी एक को चुना जाएगा तो चुनने का आधार क्या होगा?

अगर ऐसा हुआ तो बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? उनकी उपेक्षा और अपमान को क्या कुछ ले-देकर शांत कराया जाएगा. या फिर उन्हें भी यह अहसास करा दिया जाएगा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है. बाकी छूटे हुए लोग क्या अपने को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे?

वह अपने चुनाव क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक बचेंगे क्या? इसके अलावा प्रश्न यह भी है कि उनके अपने दल के जो लोग मंत्री बनने के इंतजार में सूखकर कांटा हो गए हैं, उन बेचारों का क्या होगा? जिन वर्तमान मंत्रियों के विभाग कम किए जाएंगे तो क्या इससे जनता के बीच यह संदेश नहीं जाएगा कि वह लोग नाकाम रहे.

इसलिए उनसे मंत्रालय छीन लिया गया है. ऐसे मंत्री तो बिना लड़े ही अपना चुनाव हार जाएंगे. साथी दलों को प्रतीक्षा के स्थान पर और कुछ मिलेगा या फिर उनको यह कहकर उपेक्षित कर दिया जाएगा… तुम थे जिनके सहारे, वो हुए न तुम्हारे..वह तो ठग हैं पुराने… तुम यह सच न जाने…अखिलेश यह बातें सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी हैं.

अखिलेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि और हां जनता यह भी पूछ रही है कि आखिरी 9 महीनों में यह मंत्री क्या कर लेंगे, जब 9 साल में यह सरकार कुछ न कर सकी. यह भी केवल वही करेंगे जो भाजपा सरकार ने किया है. भ्रष्टाचार और अत्याचार! पीडीए पर वार-ही-वार, महंगाई-बेकारी की मार! यह जीना कर देंगे दुश्वार!

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