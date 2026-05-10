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UP मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव का तंज- 9 साल में नहीं कर पाए तो 9 महीने में क्या करेंगे

UP में मंत्रिमंडल विस्तार; अखिलेश यादव का तंज. ( Photo Credit: Akhilesh Yadav X Handle )

लखनऊ. UP की योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है. इसमें सपा से BJP में पहुंचे कुछ नेताओं के भी मंत्री बनने के आसार हैं. ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जो 9 साल में कुछ नहीं कर पाए, वह 9 महीने में क्या कर लेंगे. अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में सपा से भाजपा में गए विधायक मनोज पांडेय, अभय सिंह, राकेश सिंह और पूजा पाल पर भी निशाना साधा. अखिलेश ने कहा कि मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियां हैं. इससे ज्यादा तो दूसरे दल से पाला बदलकर लोग पहुंचे हैं. क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? क्या उनमें से सबसे कमजोर को चुना जाएगा, जिससे कि उनकी कमजोरी कुछ कम हो जाए. एक समाज के कई विधायकों में से किसी एक को चुना जाएगा तो चुनने का आधार क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? उनकी उपेक्षा और अपमान को क्या कुछ ले-देकर शांत कराया जाएगा. या फिर उन्हें भी यह अहसास करा दिया जाएगा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है. बाकी छूटे हुए लोग क्या अपने को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे?