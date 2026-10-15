लखनऊ में माता की चौकी में शामिल हुए अखिलेश यादव, महंगाई और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना
अखिलेश यादव ने आरती में भी हिस्सा लिया. कहा कि भारत की खूबसूरती इसकी विविध संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:15 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नवरात्रि के अवसर पर लखनऊ के त्रिवेणी नगर क्षेत्र में नवीन गल्ला मंडी के पास आयोजित माता की चौकी कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और समाजवादी पार्टी के समर्थकों की मौजूदगी रही. अखिलेश यादव ने माता की चौकी में शिरकत करने के साथ ही पूजा-अर्चना और आरती में भी हिस्सा लिया.
अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की खूबसूरती इसकी विविध संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में है. यहां अलग-अलग धर्मों, पंथों और संप्रदायों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं और एक-दूसरे के धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं. नवरात्रि, गणेश उत्सव, दशहरा, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज जैसे त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं.
उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है. मां दुर्गा की पूजा हमें धैर्य रखने, अहंकार समाप्त करने और दूसरों के प्रति नफरत खत्म करने का संदेश देती है. सभी त्योहारों का उद्देश्य आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करना है.
अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा कि चीनी ही नहीं, बल्कि दूसरी आवश्यक वस्तुओं को भी महंगा किया जा रहा है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुनाफा कमाने के लिए मिलावट की जाती है और महंगाई बढ़ाई जाती है. उन्होंने कहा कि त्योहारों के अवसर पर सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए और चीनी जैसी जरूरी वस्तुएं सस्ती उपलब्ध करानी चाहिए.
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ होती तो पंचायत चुनाव अब तक हो रहे होते. सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया को उलझाकर रखा है. उन्होंने कहा कि जनता अब यह देख रही है कि सरकार को कैसे बदला जाए और इसके लिए चुनाव का इंतजार किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पुरानी आदतें कभी खत्म नहीं होतीं. उन्होंने मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा, ''उनकी पुरानी आदत है बम भोले की.'' अखिलेश ने कहा कि सरकार को मोहल्लों के नाम बदलने की राजनीति से आगे बढ़कर जनता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.
भगवान श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति का इस्तेमाल सज्जनों को डराने के लिए नहीं होता. उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार कमजोर होती है, तब वह ताकत का इस्तेमाल करती है. मौजूदा सरकार जाने वाली है, इसलिए वह विकास के कामों के बजाय नाम बदलकर राजनीति करना चाहती है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि अदालत के निर्णय से लोकतंत्र और संविधान और मजबूत होंगे. उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखना जरूरी है.
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