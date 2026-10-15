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लखनऊ में माता की चौकी में शामिल हुए अखिलेश यादव, महंगाई और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना

माता की चौकी में शामिल हुए अखिलेश यादव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नवरात्रि के अवसर पर लखनऊ के त्रिवेणी नगर क्षेत्र में नवीन गल्ला मंडी के पास आयोजित माता की चौकी कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और समाजवादी पार्टी के समर्थकों की मौजूदगी रही. अखिलेश यादव ने माता की चौकी में शिरकत करने के साथ ही पूजा-अर्चना और आरती में भी हिस्सा लिया.

अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की खूबसूरती इसकी विविध संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में है. यहां अलग-अलग धर्मों, पंथों और संप्रदायों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं और एक-दूसरे के धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं. नवरात्रि, गणेश उत्सव, दशहरा, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज जैसे त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं.