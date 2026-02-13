हथेली गरम, पुलिस नरम...अखिलेश यादव का UP सरकार पर तीखा हमला; जानें और क्या कहा
अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा में मेयर, विधायक, सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन पानी तक शुद्ध नहीं मिल रहा है.
आगरा: 'हथेली गरम, पुलिस नरम...यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है. हमारे PDA गठबंधन के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया. अब इन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या रास्ता निकालें. भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी विचारधारा, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म के रास्ते चलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है.' यह बातें अखिलेश यादव ने आगरा में कहीं.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव गुरुवार को आगरा में एक शादी समारोह में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार के बजट पर भी हमला बोला. कहा कि यूपी के जूता कारोबारी राहत के लिए जूते तक घिस चुके हैं, लेकिन बजट से उन्हें कुछ भी नहीं मिला. न यमुना साफ हो पाई, न सड़कें सुधरीं. आगरा की जनता जाम में फंसी है.
बजट से राहत नहीं: अखिलेश यादव ने कहा कि चाहे पॉल्यूशन का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, बजट से किसी को राहत नहीं मिली. जनता को रोजगार और इलाज देने में सरकार नाकाम है. बिजली महंगी, स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प हैं. आगरा के आलू किसानों को भी कुछ नहीं मिला.
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम ऐसे भूमाफिया हैं, जिन्हें भाजपा ने पैदा किए हैं. डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या सफाई वाली संस्था कुछ चुनिंदा लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है. आम आदमी पीछे है.
अमेरिका को सौंपा बाजार: अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उससे अमीर और अमीर होगा. गरीब और भी गरीब होता जाएगा. जनता सब देख रही है. अमेरिकी डील से इन्होंने पूरा बाजार सौंप दिया है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौन से प्रोडक्ट अमेरिका से आएंगे.
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जितना विकास आगरा में समाजवादियों ने कराया, उतना ही अभी तक दिखता है. हमनें जितनी मेट्रो चलाने की प्लानिंग की, उतनी ही चल रही है. इन्होंने बस मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया. वहां लगाए जाने वाले उपकरण खराब हो गए.
शिक्षा-व्यवस्था खस्ताहाल: उन्होंने कहा कि शिक्षा बजट एक लाख करोड़ का है. 10 साल में इन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया. प्रदेश में तमाम स्कूल बंद हैं. प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटर मीडिएट और आईटी बंद कर दिए. इससे शिक्षा की गुणवत्ता गिरी है.
सरकार की ओर से आगरा स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है. मगर, शुद्ध पानी तक नहीं पिला पा रहे हैं. जब आगरा की जनता शुद्ध पानी मांग रही थी. तब हमने जायका परियोजना से पानी दिया. गंगाजल सप्लाई शुरू की गई.
बीजेपी को हराएंगे: अखिलेश यादव ने कहा कि आज देखिए क्या हालत है. आगरा में मेयर, विधायक, सांसद बीजेपी के हैं. प्रदेश और केंद्र में सरकार बीजेपी की है. लेकिन पानी तक शुद्ध नहीं मिल रहा है.
अखिलेश ने कहा कि जो हमारा पीडीए का गठबंधन है. उप्र की जनता ने पीडीए के साथ जुड़कर भाजपा को हटा दिया. भाजपा को समझ नहीं आ रहा है. इसलिए, भाजपा अब अंग्रेजों के डिवाइड-एंड-रूल पर काम कर रही है. इसके बावजूद हम भाजपा को हराने जा रहे हैं.
