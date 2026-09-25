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लखनऊ में सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग की

ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी करने और उनके कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराने की मांग की है.

मुख्यमंत्री के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग की.
मुख्यमंत्री के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग की. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:57 PM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा है. सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर यह ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी करने और उनके कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराने की मांग की है.

सपा का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 22 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई. चुनाव में 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होनी है.

ज्ञापन में सपा ने आरोप लगाया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद 22 सितंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 319 प्रधानाचार्यों, 258 प्रधानाध्यापकों, 618 प्रवक्ताओं और 2,372 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. सपा ने कहा कि कुल 3,567 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने से शिक्षक और स्नातक मतदाताओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है.

पार्टी ने इसके अलावा मुख्यमंत्री पर 23 सितंबर को ‘भारत टैक्सी’ का उद्घाटन करने और 24 सितंबर को एक कार्यक्रम में 10 लाख लोगों को घर देने की घोषणा करने का भी आरोप लगाया है. सपा ने इन दोनों कार्यक्रमों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में जांचने की मांग की है. ज्ञापन में सपा ने निर्वाचन आयोग के 26 दिसंबर 2016 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान शिक्षक और स्नातक मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कार्यक्रम या घोषणाएं नहीं की जानी चाहिए. पार्टी ने आयोग से पूरे मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है.

सपा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के दौरा कार्यक्रमों तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाए. पार्टी का कहना है कि वीडियोग्राफी के आधार पर यदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह यादव और राधेश्याम सिंह शामिल रहे. सपा ने निर्वाचन आयोग से चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि विधान परिषद की 11 स्नातक और शिक्षक सीटों पर चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से संपन्न हो सके.

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