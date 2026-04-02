सपा छात्र सभा का प्रदर्शन, बरेली कॉलेज घटना पर सख्त कार्रवाई की मांग
मुख्य प्रॉक्टर के साथ हुई अभद्रता और मारपीट की कोशिश की घटना को लेकर सपा छात्र सभा ने कड़े एक्शन की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 6:26 PM IST
बरेली: बरेली कॉलेज में बीते दिन मुख्य प्रॉक्टर के साथ हुई अभद्रता और मारपीट की कोशिश की घटना को लेकर सपा छात्र सभा ने विरोध जताया है. जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्राचार्य कार्यालय के अंदर घुसकर जिस तरह से मुख्य प्रॉक्टर के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई, वह कानून-व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करता है. उन्होंने घटना का वीडियो सबूत भी प्रशासन को सौंपते हुए आरोपियों की पहचान कर एफआईआर दर्ज करने और जल्द गिरफ्तारी की मांग की.
सपा छात्र सभा का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी प्रशासनिक दफ्तरों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं.
ज्ञापन देने के बाद कार्यकर्ता बरेली कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया. इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसे देखते हुए कॉलेज प्रशासन को बीच-बचाव करना पड़ा.
जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो सपा छात्र सभा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी. वहीं, कॉलेज प्राचार्य ने घटना को गंभीर बताते हुए आश्वासन दिया कि पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.