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मेरठ में सपा छात्र सभा का प्रदर्शन; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लखीमपुर में छात्रों ने फूल और टॉफी भेंटकर दर्ज कराया विरोध

लखीमपुर खीरी में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन : दिल्ली के जंतर-मंतर से उठी छात्रों की आवाज लखीमपुर खीरी तक पहुंच गई है. दिल्ली में प्रदर्शनकारी युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को जिले के विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए. विरोध का सबसे अनोखा दृश्य तब देखने को मिला, जब प्रदर्शनकारियों ने गुलाब का फूल और टॉफी भेंटकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया.

पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव प्रदीप कसाना ने बताया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि अपनी आवाज सदन से लेकर सड़क तक रखते रहेंगे.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और सपा छात्र नेताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई. इस दौरान पुलिस से सपा के कार्यकर्ताओं से नोंक झोंक की स्थिति भी पैदा हो गई. पुलिस ने प्रदर्शन में इस्तेमाल की जा रही सामग्री अपने कब्जे में ले ली और छात्र नेता प्रदीप कसाना को एहतियातन हिरासत में लिया. हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.

समाजवादी पार्टी के छात्र नेता प्रदीप कसाना अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को कमिश्नर चौराहे पर पहुंचे. प्रदर्शन के सपाइयों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध जताया. सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मांग की गई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें.

मेरठ/लखीमपुर खीरी/सहारनपुर/मेरठ : दिल्ली में जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर यूपी के कई जिलों में शुक्रवार को विरोध देखने को मिला. मेरठ में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी छात्र सभा के बैनर तले सपा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी पर प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्र नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. वहीं, लखीमपुर खीरी में विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए. सहारनपुर में शुक्रवार को छात्र-छात्राओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया.

शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं सबसे पहले शहर के विलोबी हाल में एकत्र हुए. छात्रों की भीड़ जुटने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया तथा मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. इसके बाद छात्र कलक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन की शुरुआत पूरी तरह शांतिपूर्ण रही.

छात्र हमज़ा अली खान ने दावा किया कि NEET पेपर लीक के कारण कई युवा मानसिक तनाव में आए. एसडीएम तनवीर अहमद ने छात्रों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों और ज्ञापन को उचित स्तर तक पहुंचाया जाएगा.

सहारनपुर में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)

सहारनपुर में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन : दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का असर अब दूसरे राज्यों और जिलों में भी देखने को मिल रहा है. सहारनपुर में शुक्रवार को छात्र-छात्राओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई.



प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसका सीधा असर लाखों छात्रों के भविष्य पर पड़ा है.

छात्रों का कहना है कि नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने या दोबारा परीक्षा की स्थिति पैदा होने से मेहनत करने वाले छात्रों को भारी मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि कुछ छात्र और अभिभावक ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि उनके ज्ञापन को राष्ट्रपति भवन भेज दिया जायेगा.

मेरठ में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)

मेरठ में अधिवक्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन : दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को मेरठ स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सड़क पर उतर आए. अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया. राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की. अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी अफसरों को सौंपा.

इस मौके पर अधिवक्ताओं ने जंतर-मंतर की घटना को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है. प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि जो लाठीचार्ज की कार्रवाई हुई वह निंदनीय है, छात्रों पर लाठी चार्ज के मामले पर गुस्साए अधिवक्ताओं ने इस मामले में राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में आरोपियों के अलावा उन लोगों की जवाब दे तय करते कार्रवाई की मांग की गई जो कि इस वक्त सत्ता में हैं.

सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी सरताज ने कहा कि आज हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आये हैं. उन्होंने कहा कि हमने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से अपील की है कि केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए.

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