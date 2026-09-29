कानपुर में सपा प्रदेश सचिव ने भाजपा सरकार पर किया तंज, समरथ पाल बोले- यूपी में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल
समरथ पाल ने कहा, राज्य में न तो महिलाओं की सुरक्षा बची है और न ही किसानों को उनका हक मिल पा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 7:20 PM IST
कानपुर : उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, उसके काले कारनामों का चिट्ठा लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं. राज्य में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार के फैसलों से दुखी और परेशान न हो. यह बात समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समरथ पाल ने किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के उस्मानपुर में आयोजित 'पीडीए जन पंचायत संवाद' के दौरान कही.
2027 के आगामी विधानसभा चुनावों के मुद्दों पर बात करते हुए समरथ पाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय बेरोजगारी अपने चरम पर है. व्यापारी परेशान हैं, छात्र-नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं और महिलाओं का भविष्य पूरी तरह से चौपट हो चुका है. राज्य में न तो महिलाओं की सुरक्षा बची है और न ही किसानों को उनका हक मिल पा रहा है. समाजवादी पार्टी इन सभी जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है.
भाजपा के बयानों पर पलटवार : भाजपा की ओर से अखिलेश यादव पर किए गए जुबानी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता ने कहा, हम झूठ बोलने वालों के बयानों पर ध्यान नहीं देते. वे लगातार क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता. हमारे नेता अखिलेश यादव की नीयत हमेशा स्पष्ट रही है. इस देश और प्रदेश में अगर किसानों, युवाओं और महिलाओं के भविष्य की सच्ची चिंता किसी को है, तो वह केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को है.
पूरे प्रदेश में चल रहा लूट का खेल : कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार के लग रहे आरोपों से जुड़े सवाल पर समरथ पाल ने कहा कि यह सिर्फ एक शहर की बात नहीं है. केवल कानपुर नगर निगम ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई नगर पालिका या नगर पंचायत नहीं बची है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 'पीडीए जन पंचायत संवाद' के माध्यम से भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार की पोल खोलकर जनता को जागरूक करने का काम जारी रखेगी.
इस मौके पर कानपुर महानगर अध्यक्ष हाजी फजल मोहम्मद और किदवई नगर विधानसभा के प्रभारी व कार्यक्रम संयोजक सुधांशु मिश्रा भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे.
यह भी पढ़े : कर्ज लेकर फसल खड़ी की थी, अब परिवार कैसे चलेगा? किसान का छलका दर्द, कहा- कोई पूछने तक नहीं आया