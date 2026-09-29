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कानपुर में सपा प्रदेश सचिव ने भाजपा सरकार पर किया तंज, समरथ पाल बोले- यूपी में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल

समरथ पाल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, उसके काले कारनामों का चिट्ठा लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं. राज्य में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार के फैसलों से दुखी और परेशान न हो. यह बात समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समरथ पाल ने किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के उस्मानपुर में आयोजित 'पीडीए जन पंचायत संवाद' के दौरान कही.

2027 के आगामी विधानसभा चुनावों के मुद्दों पर बात करते हुए समरथ पाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय बेरोजगारी अपने चरम पर है. व्यापारी परेशान हैं, छात्र-नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं और महिलाओं का भविष्य पूरी तरह से चौपट हो चुका है. राज्य में न तो महिलाओं की सुरक्षा बची है और न ही किसानों को उनका हक मिल पा रहा है. समाजवादी पार्टी इन सभी जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है. भाजपा के बयानों पर पलटवार : भाजपा की ओर से अखिलेश यादव पर किए गए जुबानी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता ने कहा, हम झूठ बोलने वालों के बयानों पर ध्यान नहीं देते. वे लगातार क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता. हमारे नेता अखिलेश यादव की नीयत हमेशा स्पष्ट रही है. इस देश और प्रदेश में अगर किसानों, युवाओं और महिलाओं के भविष्य की सच्ची चिंता किसी को है, तो वह केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को है.