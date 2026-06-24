गोंडा में गरजे सपा प्रदेश अध्यक्ष; लखनऊ हादसे को बताया प्रशासनिक लापरवाही
प्रदेश अध्यक्ष का श्रावस्ती सांसद और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 1:59 PM IST
गोंडा: सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोंडा पहुंचें. इस दौरान वह निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रदेश अध्यक्ष का श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा और पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया.
सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने लखनऊ कोचिंग अग्निकांड को लेकर योगी सरकार पर हमला किया. उन्होंने कहा कि देखिए बहुत हृदय विदारक घटना है. ये जो छात्र रहे हैं. वह देश के उज्जवल भविष्य थे.
उन्होंने कहा कि लापरवाही किया है. प्रशासन के लोगों ने उसका परिणाम नौनिहाल बच्चों पर पड़ा है. हम उनके दुःख की घड़ी में मैं भी कल उपस्थित रहा. हमारी पार्टी के लोग सब उपस्थित रहे और जितनी संभव हो सकी है. हम हमारे लोग वहां पर उनकी सहायता करते रहे थे. अस्पताल से लेकर के जहां पर आग लगी थी. इसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन व सरकार की है.
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप पर कहा, सच तो यही है, जो भगवान प्रभु राम का नहीं हुआ है. देश के किसी का नहीं होगा, न किसान का, न नौजवान का, न महिलाओं का, न प्रतियोगी छात्रों का, वो किसी का भला नहीं कर सकता है. केवल अपना हित साधक सामंतवाद और पूंजीवाद का है.
उन्होंने कहा कि किस प्रकार की एसआईटी रिपोर्ट? चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे! दुनिया जान रही है कि पता नहीं कितने करोड़ों रुपये की चोरी भगवान राम के चढ़ावे में हुई है. दुनिया जान चुकी है. ये राम के भक्त नहीं हो सकते हैं. ये कभी राम के भक्त नहीं हो सकते हैं जो भगवान राम के दरबार में, चढ़ावे के, गरीबों के चढ़ाए हुए चंदे को चोरी कर लें.
उन्होंने कहा कि भगवान प्रभु राम सबके रक्षक हैं, लेकिन उसी दरबार में रहकर के उन्हीं के साथ विश्वासघात! तो देश की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है. इसे आपको अपने चैनलों के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए. सरकार की आंखे 2027 में अपने आप खुल जाएंगी, जो इनजस्टिस (अन्याय) इस देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ किया है.
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