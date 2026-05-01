संत कबीरनगर में बोले सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल- 2027 में होगा भाजपा का सफाया
सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 9:06 AM IST
संत कबीरनगर: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव की पुण्यतिथि पर संत कबीरनगर पहुंचे. पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए पुष्पांजलि अर्पित की.
इस दौरान उन्होंने भाजपा और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा. प्रदेश अध्यक्ष ने देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा का विजन साझा किया. 2024 के लोकसभा परिणामों का जिक्र करते हुए पाल ने कहा कि जनता ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मतदान किया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि यदि चुनाव में धांधली न होती, तो इंडिया गठबंधन की सीटों का आंकड़ा कहीं अधिक होता. भाजपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने दावा किया कि किसान, नौजवान, महिलाएं और मजदूर अब एकजुट हो चुके हैं. आने वाले समय में भाजपा देश के राजनीतिक मानचित्र से गायब हो जाएगी.
ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी का जवाब देते हुए पाल ने कहा कि राजभर सामंतवाद और पूंजीवाद की राजनीति करते हैं. वह अपने समाज को सम्मान दिलाने में विफल रहे हैं. सपा की महिला विंग की अध्यक्ष सीमा राजभर के तार्किक सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है.
पाल ने विश्वास जताया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को उसी तरह बाहर का रास्ता दिखाएगी, जैसा लोकसभा चुनाव में दिखाया गया था. उन्होंने जोर दिया कि समाजवादी पार्टी मानवता, समता और भाईचारे के सिद्धांतों पर अडिग है. जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी में सदैव उचित सम्मान मिलता रहेगा.
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