सिद्धार्थनगर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल का डबल इंजन सरकार पर तंज, बोले- विकास के दावे झूठे
सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने कहा कि योगी और मोदी सरकार का विकास का नारा झूठा साबित हो रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 9:50 AM IST
सिद्धार्थनगर : सिद्धार्थनगर जनपद के सनई के एक मैरेज हाल में समाजवादी पार्टी की तरफ से कपिलवस्तु विधानसभा की संगठनात्मक बैठक तथा पीडीए सम्मेलन मंगलवार को आयोजित हुआ. जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल शामिल हुए.
उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी तथा महंगाई एवं कानून व्यवस्था के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया.
सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के सनई में एक मैरिज हॉल पर समाजवादी पार्टी की ओर से कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र का संगठनात्मक कार्यकर्ता एवं पीडीए सम्मेलन आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शिरकत की.
सम्मेलन में सपा विधायक सैयदा खातून, पूर्व विधायक विजय पासवान, जिला अध्यक्ष लालजी यादव, जमील सिद्दीकी सहित जिले के बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी और विधानसभा कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए.
सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” का नारा झूठा साबित हुआ है.
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बढ़ रहे हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है. भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को स्थायी रोजगार के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है.
श्याम लाल पाल ने शिक्षा और किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को कमर कसकर तैयार रहने का आह्वान किया. बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव लोकतंत्र का अंतिम चुनाव होगा.
पाल ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है. 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह आम लोग संविधान को बचाने के लिए सामने आए, उससे बीजेपी परेशान है.
पिछले उपचुनाव में एक तरफ जनता तो दूसरी तरफ सरकार की मशीनरी चुनाव लड़ रही थी. और सपा के कैंडिडेट को जनता ने नहीं, बल्कि सरकार और सरकारी मशीनरी ने हराया.
उन्होंने कहा कि भारत जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं है, लेकिन भाजपा अमीरी गरीबी, जाति धर्म की खाई बढ़ा रही है. लेकिन पीडीए की सरकार बनने के बाद यह खाई खत्म हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता सामंतवादी सरकार को उखाड़ कर समाजवादी, बराबरी और लोकतंत्र की सरकार लाना चाह रही है.
सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर आपसी कलह और गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आने दीजिए सभी कार्यकर्ता और नेता एक साथ रहेंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे.
समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव अंतिम चुनाव होगा. इसमें सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करें. उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला.