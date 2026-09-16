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सिद्धार्थनगर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल का डबल इंजन सरकार पर तंज, बोले- विकास के दावे झूठे

समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल और अन्य. ( ईटीवी भारत )

सिद्धार्थनगर : सिद्धार्थनगर जनपद के सनई के एक मैरेज हाल में समाजवादी पार्टी की तरफ से कपिलवस्तु विधानसभा की संगठनात्मक बैठक तथा पीडीए सम्मेलन मंगलवार को आयोजित हुआ. जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल शामिल हुए. उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी तथा महंगाई एवं कानून व्यवस्था के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया. सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के सनई में एक मैरिज हॉल पर समाजवादी पार्टी की ओर से कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र का संगठनात्मक कार्यकर्ता एवं पीडीए सम्मेलन आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शिरकत की. समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल और अन्य. (ईटीवी भारत) सम्मेलन में सपा विधायक सैयदा खातून, पूर्व विधायक विजय पासवान, जिला अध्यक्ष लालजी यादव, जमील सिद्दीकी सहित जिले के बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी और विधानसभा कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए. सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” का नारा झूठा साबित हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बढ़ रहे हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है. भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को स्थायी रोजगार के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है.