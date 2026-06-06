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मेरठ में गरजे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल; बोले– PDA की ताक़त से बदलेंगे यूपी की सियासी तस्वीर

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल प्रदेश की कानून-व्यवस्था, लोकतंत्र और PDA फॉर्मूले को लेकर सूबे की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:11 AM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों को धार देने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल शुक्रवार को मेरठ पहुंचे.

प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा बीजेपी सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का सपा नेताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया. ​इस दौरान आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंकते हुए संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

कार्यक्रम के बाद एक अहम प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, लोकतंत्र और PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को लेकर सूबे की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

​बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का मंत्र

​कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि "समाजवादी पार्टी की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता हैं. उन्होंने आह्वान किया कि सभी पदाधिकारी आपसी मतभेद भुलाकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट जाएं. "हमें हर गांव और हर घर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों और संदेश को पहुंचाना है. जब तक हमारा बूथ मज़बूत रहेगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती."

​कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में श्यामलाल पाल ने मीडिया के तीखे सवालों का बेहद बेबाकी से ज़वाब दिया और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक़ की लड़ाई लड़ रही है. बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता अब एकजुट हो चुकी है.

​लोकतंत्र और संविधान की रक्षा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा कभी होने नहीं देगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में संगठन को और अधिक धारदार बनाया जा रहा है ताकि आगामी सभी राजनीतिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके.

​दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं का रहा भारी हुजूम

​इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्वागत समारोह के दौरान मेरठ और आसपास के जिलों से आए कई वरिष्ठ सपा नेता, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे से पश्चिम यूपी के सपा खेमे में एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है.

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