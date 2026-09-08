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हमीरपुर में SP का हल्लाबोल: लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सवाल

प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल, श्याम लाल पाल का आरोप

SP प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल
SP प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 2:41 PM IST

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हमीरपुर: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल मंगलवार को हमीरपुर पहुंचे. वह राठ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पीडीए सम्मेलन में शामिल हुए. पार्टी कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था, संविधान और धार्मिक स्थलों के मुद्दे को लेकर निशाना साधा.

कानून व्यवस्था के सवाल पर श्याम लाल पाल ने कहा कि प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म और हत्याओं की घटनाएं लगातार हो रही हैं. हत्यारे और बलात्कारी सड़कों पर घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित पक्ष और उनके माता-पिता को जेल में डाला जा रहा है. यह सरकार की अपनी खूबी हो सकती है, लेकिन संविधान की कोई खूबी नहीं है.

कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद गिराए जाने के सवाल पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को संविधान और लोकतंत्र विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि संविधान पंथनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन नफरत पैदा करने वाले लोग जगह-जगह नफरत का बीज बो रहे हैं.


श्याम लाल पाल ने कहा कि देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपना खून बहाया, वर्तमान सरकार में उनका अपमान हो रहा है. उन्होंने कहा कि कहीं मस्जिद गिराई जा रही है तो कहीं मंदिर गिराए जा रहे हैं और कई जगह महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है.


अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लेकर भी सरकार को घेरा: सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए देश में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया. बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और कायाकल्प किए जाने को उन्होंने अच्छा काम बताया.


इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बनारस की पवित्र धरती पर मणिकर्णिका में सनातन की रक्षक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया और मूर्ति को टुकड़े-टुकड़े कर खंडित कर दिया. यह सनातन की रक्षा नहीं, यह सनातन का विरोध है.


ड्रेस के रंग को लेकर भी साधा निशाना: छात्र सभा की ड्रेस का रंग बदले जाने के सवाल पर श्याम लाल पाल ने कहा कि नीला रंग डॉ. भीमराव आंबेडकर की पहचान है, जबकि समाजवादी पार्टी का रंग डॉ. राम मनोहर लोहिया से जुड़ा है. PDA के तमाम महापुरुषों ने अपने-अपने समाज और वर्गों को नई पहचान देने का काम किया है.

बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष राठ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित PDA सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. राठ विधानसभा क्षेत्र में सपा की ओर से हाल के दिनों में PDA और बसोर-वाल्मीकि समाज से जुड़े सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं.

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