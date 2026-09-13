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दिल्ली हादसे में जान गंवाने वाले छात्र के परिजनों से मिले सपा प्रदेश अध्यक्ष

औरैया: दिल्ली में हुए हॉस्टल की बिल्डिंग गिरने से जान गंवाने वाले छात्र पवन कुमार के परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल पहुंचे. जहां छात्र के पिता और अन्य लोगों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है और मदद का आश्वासन दिया है.



सपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ सपा विधायक प्रदीप यादव, जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू कठेरिया समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने परिजनों से हादसे की जानकारी ली और परिवार की सांत्वना दी है. श्याम लाल पाल ने कहा कि पवन की मौत दुखद घटना है. समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है. उन्होंने परिवार की हरसंभव सहायता करने का भरोसा दिलाया है.



परिवार में चार बहनों में अकेला भाई था पवन

दिबियापुर के कैलाश बाग, बाबू दयाराम नगर निवासी सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट विशंभर सिंह का पवन कुमार इकलौता बेटा था. पवन ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दिबियापुर से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद 20 जुलाई को उसका दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएससी कंप्यूटर साइंस में दाखिला हुआ था लेकिन महज दो महीने के अन्दर ही बिल्डिंग गिरने वह दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. आपको बता दे कि दिल्ली में पांच मंजिला हॉस्टल गिरने की घटना में 6 छात्रों की मौत हुई थी, जिनमें पवन भी शामिल था.

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