ETV Bharat / state

25 दिनों में 33 की मौत: एसपी ने चलाया यातायात नियम जागरूकता अभियान, सफेद वर्दी में रहेगी ट्रैफिक पुलिस

यातायात नियम को लेकर एसपी ने चलाया जागरूकता अभियान ( ईटीवी भारत )