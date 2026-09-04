सिद्धार्थनगर में महंगाई और बेरोजगरी को लेकर सपा का प्रदर्शन; DM को सौंपा ज्ञापन
सपाईयों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम रवि गुप्ता को सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 2:38 PM IST
सिद्धार्थनगर: प्रशासन द्वारा पिछले दिनों एक मदरसे के ध्वस्तीकरण के विरोध के साथ-साथ जिले में पुलिसिया उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया. सपाईयों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम रवि गुप्ता को सौंपा.
इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी यादव, डुमरियागंज की विधायक सैयदा खातून के साथ भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे. सपा जिला अध्यक्ष लाल जी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है. शासन प्रशासन सत्ता के इशारे पर गैरकानूनी काम कर रहा है.
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में एक मदरसा गिराया गया. वह पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से गिराया गया है. मदरसा जो बना था वह नंबर में था ना कि सरकारी जमीन पर, फिर भी कुछ भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन बिना मदरसा पक्ष को सुनते हुए आनन-फानन में इसे गिरा दिया. सपा इसका पुरजोर विरोध कर रही है.
लाल जी यादव ने कहा कि इस तरह के और बहुत सारे मामले हैं. आज का यह विरोध प्रदर्शन इन मुद्दों के अलावा देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, पुलिसिया उत्पीड़न, पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट और शिक्षा के गिर रहे स्तर को लेकर है. जनता सब कुछ देख रही है आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब भाजपा को जरूर देगी.
जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है. प्रशासन सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है. पिछले दिनों डुमरियागंज क्षेत्र में एक मदरसा गैर कानूनी तरीके से प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया. बेरोजगरी और महंगाई चरम पर है.
पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से वाहनों का माइलेज कम हो गया है. पुलिसिया उत्पीड़न चरम पर है. उपरोक्त मुद्दों को लेकर ही आज विरोध एवं धरना प्रदर्शन करके एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा गया है.
यह भी पढ़ें: सिद्धार्थनगर में 6.78 करोड़ लागत से बनेगा थाना, रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने किया ऐसा दावा
यह भी पढ़ें: सिद्धार्थनगर में सपा ने बैलगाड़ी से निकाला मार्च, मंहगाई-नीट पेपर लीक पर विरोध जताया, माता प्रसाद बोले- सरकार उद्यमियों के हाथों में खेल रही