ETV Bharat / state

सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ीं; महिलाओं पर टिप्पणी पर नोटिस भेजेगा यूपी महिला आयोग

दिल्ली के जवाहर भवन में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों और महिलाओं पर दिया था विरोधी बयान.

डॉ. बबीता चौहान, अध्यक्ष, उप्र महिला आयोग
डॉ. बबीता चौहान, अध्यक्ष, उप्र महिला आयोग (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है. आयोग ने यह तैयारी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा बीते दिन ब्राह्मणों और महिलाओं पर विवादित बयान पर कर रही है. प्रदेश की महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी का मैं निंदा करती हूं. इस मामले में नोटिस दिया जा रहा है. साथ ही मामले में नजीर बनने वाली कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि पांच मई को दिल्ली के जवाहर भवन में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण विरोधी बयान दिया था. जब सपा नेता की ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया. ब्राह्मण समाज ने सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और सपा मुखिया अखिलेश यादव का विरोध शुरू कर दिया.

जब ब्राह्मण समाज ने राजकुमार भाटी के विरोध के साथ ही अखिलेश यादव पर निशाना साधा. इसके साथ ही बसपा और भाजपा ने भी सपा को घेरना शुरू कर दिया. जातिगत टिप्पणी पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 24 थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है.

डॉ. बबीता चौहान, अध्यक्ष, उप्र महिला आयोग (Video Credit: ETV Bharat)
मानसिक संतुलन खो चुके हैं: महिलाओं को लेकर की गई सपा नेता की टिप्पणी पर भाजपा और बसपा ने पार्टी को घेरना शुरू कर दिया, जिससे सपा नेता राजकुमार भाटी की गई टिप्पणी पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. ब्राह्मण समाज के बाद अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने मोर्चा खोल दिया है.

डॉ. बबीता चौहान ने सोमवार को एक वीडियो वायरल किया, जिसमें सपा राजकुमार भाटी की टिप्पणी की निंदा करती हूं. जिस तरह से महिलाओं को लेकर विपक्ष भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मुझे लगता है कि इनके घरों में बेटी, बहन और मां नाम की कोई चीज नहीं है. ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जो कुछ भी अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं. या तो अपने घरों के अनुभव से बोल रहे हैं या खुद इनके ऐसे अनुभव हैं. मेरी मांग है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

नजीर देने वाली रहेगी कार्रवाई: डॉ. बबीता चौहान ने कहा कि सपा नेता राजकुमार भाटी ने पहले ब्राह्मण समाज का और अब भारतीय नारी शक्ति का अपमान किया है. उत्तर प्रदेश में ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मैंने आयोग की ओर से भाटी को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं. इस मामले में नजीर बनने वाली कार्रवाई की जाएगी. जिससे कोई महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करने से पहले एक बार सोचेगा.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव ने राजकुमार भाटी की लगाई क्लास, सपा नेताओं को दी सख्त हिदायत, भाषा पर संयम रखें

यह भी पढ़ें: "ऐ बबुआ, ब्राह्मणों से मांग लो माफ़ी" ! मायावती ने क्यों दी अखिलेश को यह सलाह ?

TAGGED:

RAJKUMAR BHATI
उत्तर प्रदेश महिला आयोग
WOMEN COMMISSION
AGRA NEWS
UTTAR PRADESH WOMEN COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.