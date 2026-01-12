ETV Bharat / state

BMC चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं पर एसपी सिंह बघेल-रवि किशन का हमला, बोले- बीजेपी जीत रही, इसिलिए छटपटा रहें

ठाकरे की हिंदी पर टिप्पणी पर यूपी में राजनीति भड़की, केंद्रीय मंत्री और सांसद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

यूपी-बिहार पर ठाकरे की टिप्पणी का पलटवार. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 5:21 PM IST

आगरा/गोरखपुर: बीएमसी चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार को थम जाएगा, इससे पहले ठाकरे बंधुओं की ओर से उत्तर भारतीयों को लेकर की जा रही बयानबाजी से यूपी की भी सियासत गरमा गई है. मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और गोरखपुर सांसद रवि किशन ने जमकर हमला बोला है.

केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल (Video Credit; ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने सोमवार दोपहर को आगरा के विकास भवन में ठाकरे का यूपी-बिहार वालों पर बयानबाजी करने को लेकर अपने अंदाज में जवाब दिया. बता दें, ठाकरे ने 'हिंदी थोपी तो मैं आपको लात मारूंगा', कहा था. जिसपर केंद्रीय ने कहा कि भारत के संविधान में किसी भी राज्य-नेशनल स्तर पर कुछ भी भाषा थोपने का प्रावधान नहीं है. बेमतलब की बयानबाजी से उत्तर भारतीयों का राज ठाकरे अपमान कर रहे हैं. वहीं महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा नेता को अपशब्द कहे जाने और बिहार के लोगों के खिलाफ टिप्पणी करने पर, गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि जब भी इस तरह का बयान आता है तो, ये समझिए कि भाजपा की ऐतिहासिक जीत हो रही है.

केंद्रीय मंत्री बघेल ने VB-G RAM G के बारे में जानकारी दी. कहा कि केंद्र सरकार के विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी-राम जी अधिनियम से गांव में विकास होगा. रोजगार के अवसर भी गांव में अधिक मिलेंगे. कांग्रेस के जीरामजी के विरोध पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जुबानी हमला बोला. कहा कि गांधी जी का विरोध नहीं हैं. ना ही गांधी जी का कोई विरोध कर सकेगा. गांधी हर गांव और कस्बे में हैं. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव को लेकरी दिए गए राज ठाकरे और ओवेसी के बयान को लेकर कहा कि वोटो के धूव्रीकरण के लिए बयानबाजी कर रहे हैं.

2017 का रिकॉर्ड टूटेगा: गोरखपुर में मीडिया से बात करते हुए सांसद रवि किशन ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया हूं. हम लोग वन साइड विक्ट्री कर रहे हैं. ठाकरे बंधु जबसे मिले हैं तबसे कड़वे शब्द और धमकी लगातार आ रही है. किसी गरीब को रास्ते में पकड़ कर मार दिया, यही करते हैं ये लोग.

महाराष्ट्र में भाजपा के डबल इंजन की सरकार है चिंता ना करें, सारे भोजपुरिया समाज निश्चिंत रहें. यह छटपटाहट, यह शब्दों की कड़वाहट तभी निकलता है जब यह पता चल जाता है कि भाजपा जीत रही है और ठाकरे बंधु हार रहे हैं. उन्होंने कहा पूरा समाज और हर जनता भाजपा को जिताने जा रही है. म्युनिसिपल चुनाव में इस बार भाजपा का मेयर होगा. हिंदू और सनातनी विचारधारा का मेयर होगा. इस दौरान उन्होंने सपा के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अभी तो उनके सांसद राम मंदिर दर्शन को गए हैं. अखिलेश भी जाएंगे. यह लोग कुछ भी बोलें 2027 में योगी जी आ रहे हैं, 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा.

