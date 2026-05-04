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बरेली में सपा की सिख सामाजिक न्याय यात्रा, भुल्लर ने साधा BJP पर निशाना

जनता को 10 साल तक गुमराह करने का आरोप लगाया, जनता के मुद्दे से क्यों ध्यान भटका रही पार्टी.

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बरेली में सपा की सिख सामाजिक न्याय यात्रा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 9:32 AM IST

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बरेली: समाजवादी पार्टी की सिख सामाजिक न्याय यात्रा के सिलसिले में बरेली पहुंचे. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप सिंह भुल्लर ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में सरकार ने विकास के बजाय लोगों को भ्रमित करने और समाज में विभाजन बढ़ाने का काम किया है.


भुल्लर ने कहा कि सरकार की नीतियों से सामाजिक एकता कमजोर हुई है और जनता के मूल मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है. उनका आरोप था कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जाति और धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया गया. किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चले आंदोलन और किसानों की मौतों के बाद भी सरकार ने देर से प्रतिक्रिया दी. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में भी किसानों को खाद, डीजल और अन्य जरूरी संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि बाजार में मिलावटी कृषि उत्पाद बेचे जा रहे हैं.


महंगाई पर सरकार को घेरते हुए भुल्लर ने कहा कि चुनावी दौर खत्म होते ही जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ता है. उनके मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है. प्रदेश की गौशालाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां पशुओं की स्थिति चिंताजनक है और उनके रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग की.


भुल्लर ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सिख सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बना रही है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है. उन्होंने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यात्रा के दौरान नवाबगंज, हाफिजगंज और भूता समेत कई इलाकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जबकि आगे भी अलग-अलग क्षेत्रों में संवाद जारी रहेगा.

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