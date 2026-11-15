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21 नवंबर को बिहार आएंगे पीएम मोदी, कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल का करेंगे उद्घाटन

कच्ची दरगाह-बिदुपुर 'नीतीश सेतु' ( (ETV Bharat) )

वैशाली: जिले के लिए महत्वपूर्ण कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल का उद्घाटन 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी दिन-रात जुटे हुए हैं. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने राजापाकर थाना क्षेत्र में बनाए जा रहे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया.

एसपी शुभांक मिश्रा ने तैयारियों का लिया जायजा