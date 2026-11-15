21 नवंबर को बिहार आएंगे पीएम मोदी, कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल का करेंगे उद्घाटन
PM Modi Vaishali Visit:पीएम मोदी के आने से पहले एसपी शुभांक मिश्रा ने राजापाकर क्षेत्र में बन रहे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.रिपोर्ट-अमरेश कुमार शर्मा
Published : November 15, 2026 at 8:57 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 9:05 AM IST
वैशाली: जिले के लिए महत्वपूर्ण कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल का उद्घाटन 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी दिन-रात जुटे हुए हैं. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने राजापाकर थाना क्षेत्र में बनाए जा रहे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया.
एसपी शुभांक मिश्रा ने तैयारियों का लिया जायजा
निरीक्षण के दौरान एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम से संबंधित अब तक करीब 70 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है. शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है. एसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, बैरिकेडिंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की.
आपसी समन्वय बनाकर विभाग करें काम
एसपी शुभांक मिश्रा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने को कहा गया है, ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो.
उन्होंने आगे कहा कि वाहनों की आवाजाही, पार्किंग स्थल, आम लोगों के प्रवेश और निकास की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.
वैशाली सहित उत्तर बिहार के लोगों मिलेगी सुविधा
कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल बिहार की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं में शामिल है. इसके शुरू होने से पटना और वैशाली सहित उत्तर बिहार के कई इलाकों के बीच आवागमन पहले की अपेक्षा आसान होगा. लोगों को लंबी दूरी तय करने और यातायात की परेशानी से काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति
पुल के चालू होने से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की संभावना है. साथ ही व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी. वहीं, लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार कर रहे लोगों की निगाहें अब 21 नवंबर पर टिकी हैं.
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