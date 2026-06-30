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बस्तर पुलिस विभाग में करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े का खुलासा, 3 कर्मचारी गिरफ्तार

बस्तर में पुलिस विभाग के अंदर घपले की बात सामने आई है. अब तक इस केस में तीन कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं.

Bastar Police Action
बस्तर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 8:03 PM IST

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जगदलपुर: बस्तर पुलिस विभाग में करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस विभाग की वेतन शाखा में पदस्थ तीन कर्मचारियों पर पिछले दो वर्षों के दौरान वेतन में हेराफेरी करने और लोन के नाम पर फर्जी भुगतान कर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है.

कैसे हुआ खुलासा ?

इस मामले का खुलासा ऑडिट प्रक्रिया के दौरान हुआ. जिसके बाद विभागीय जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि होने पर तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा (ETV BHARAT)

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि पुलिस विभाग की वेतन शाखा और अन्य शाखाओं में कार्यरत 3 कर्मचारियों ने सुनियोजित तरीके से वेतन संबंधी अभिलेखों में हेरफेर कर और लोन वितरण के नाम पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपये का गबन किया.

बस्तर एसपी ने क्या कहा ?

बस्तर एसपी ने बताया कि यह अनियमितता नियमित ऑडिट के दौरान सामने आई है. जिसके बाद एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को विस्तृत जांच सौंपी गई. जांच में प्रथम दृष्टया वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि होने पर तीनों कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शाखाओं का समय समय पर ऑडिट होता रहता है, जिससे हमें फीडबैक मिलता है. ऑडिट के दौरान पता चला कि वेतन शाखा में कुछ अनियमितताएं हैं. सूचना मिलने पर प्राथमिक जांच कराई गई, जिसमें यह पता चला कि वेतन शाखा में एक सहायक द्वारा साफ्ट कॉपी में एडिट कर अपना और अपने साथियों का वेतन बढ़ाकर आहरण किया जा रहा था. पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल किया. तीनों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है-शलभ सिन्हा,एसपी, बस्तर

बस्तर एसपी ने बताया कि पिछले दो सालों में विभिन्न खातों से डेढ़ दो करोड़ रुपए का आहरण किया गया है. कुछ ऐसे भी लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनको लोन देने के नाम पर सैलरी में एक्सट्रा पैसे डाल दिए और उनसे कैश में लोन वापसी के नाम पर पैसे ले लिए. ऐसे लोगों की सूची बनाकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है. बस्तर एसपी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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