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विवादों के बाद संभल कोतवाल सुधीर पंवार पर गिरी गाज, वर्दी में मौलाना के पैर छूने और विहिप से विवाद के बाद एसपी का एक्शन

संभल एसपी ने कोतवाल सुधीर पंवार को हटाया ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: संभल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुधीर पंवार को उनके पद से हटा दिया गया है. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ हुए विवाद और वर्दी में एक मुस्लिम नेता के पैर छूने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यह कार्रवाई की है. सुधीर पंवार का तबादला थाना असमोली कर दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर मोहित चौधरी को संभल कोतवाली का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है.



विवाद के बाद एक्शन: बताया जा रहा है कि विवाद बीते सोमवार को कोतवाली क्षेत्र स्थित संकट इंटर कॉलेज चौराहे पर हुआ था. यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव के बयान के विरोध में पुतला दहन कर रहे थे. इसी दौरान इंस्पेक्टर सुधीर पंवार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हो गई. मोहित चौधरी नए प्रभारी, सुधीर पंवार थाना असमोली भेजे गए (Photo Credit: ETV Bharat)