विवादों के बाद संभल कोतवाल सुधीर पंवार पर गिरी गाज, वर्दी में मौलाना के पैर छूने और विहिप से विवाद के बाद एसपी का एक्शन
मोहित चौधरी नए प्रभारी, सुधीर पंवार थाना असमोली भेजे गए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 1:16 PM IST
संभल: संभल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुधीर पंवार को उनके पद से हटा दिया गया है. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ हुए विवाद और वर्दी में एक मुस्लिम नेता के पैर छूने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यह कार्रवाई की है. सुधीर पंवार का तबादला थाना असमोली कर दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर मोहित चौधरी को संभल कोतवाली का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है.
विवाद के बाद एक्शन: बताया जा रहा है कि विवाद बीते सोमवार को कोतवाली क्षेत्र स्थित संकट इंटर कॉलेज चौराहे पर हुआ था. यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव के बयान के विरोध में पुतला दहन कर रहे थे. इसी दौरान इंस्पेक्टर सुधीर पंवार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हो गई.
मौलाना के आगे नतमस्तक: विवाद के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर सुधीर पंवार वर्दी में एक मुस्लिम नेता के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इस वीडियो को चेहल्लुम जुलूस के बाद का बताया, जबकि पुलिस सूत्रों के अनुसार यह वीडियो मोहर्रम जुलूस के दौरान का है. वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने उन्हें कोतवाली प्रभारी के पद से हटा दिया.
वर्दी पहनते समय पुलिसकर्मी संविधान और अपने कर्तव्य के प्रति निष्पक्ष रहने की शपथ लेते हैं. इंस्पेक्टर ने हिंदू समाज के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया और इस घटना से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें किसी भी थाने का प्रभार न दिया जाए. केवल कोतवाली से हटाकर थाना असमोली भेजना पर्याप्त कार्रवाई नहीं है.-नितिन शर्मा, बजरंग दल के जिला संयोजक
उधर, इंस्पेक्टर को हटाए जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आशु गर्ग ने पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई का आभार जताया. संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी इस निर्णय पर संतोष व्यक्त किया.
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