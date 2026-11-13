ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर सपा का पोस्टर वार, होर्डिंग्स के जरिए लगाया गंभीर आरोप, इधर कार्यकर्ताओं में जश्न
मुजफ्फरनगर में जश्न, कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर दी बधाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 5:33 PM IST
रायबरेली/मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में जनपद में लखनऊ से प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल निर्मल ने दोनों पार्टियों के गठबंधन पर होर्डिंग लगवाया है, जिसके जरिए उन्होंने दोनों पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाया है.
शहरभर में ऐसी कुल चार होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिन पर साफ लिखा है कि दोनों पार्टियां भाजपा के लिए काम करती हैं. ये होर्डिंग्स बरगद चौराहा, गोरा बाजार पॉलिटेक्निक विद्यालय के पास, सिविल लाइन और मामा चौराहा पर लगी हैं.
लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी ने बताया कि चंद्रशेखर रावण और ओवैसी मिलकर मुसलमान और दलित वोट काटने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए परेशान हैं, लेकिन इस बार PDA की सरकार यह नहीं होने देगी. अब उत्तर प्रदेश का दलित दारू, शराब, अनाज और पैसे की लालच में वोट नहीं करेगा. अब दलित समाज जाग चुका है और मुस्लिम समाज भी पढ़ा लिखा है.
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस सरकार में दलितों का शोषण किया गया और महिलाओं को परेशान किया गया, उससे हर वर्ग त्रस्त है. रोजगार छिनने से लोग बेरोजगार हो गए हैं. आज बेरोजगारों की कहीं कोई सुनवाई भी नहीं है. इस सरकार में अगर कोई अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाता है, तो बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ पुलिसिया तांडव ही देखने को मिलता है.
राहुल निर्मल बागी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में PDA पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. उसके बाद उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक्सप्रेसवे समेत चौमुखी विकास किया गया था. रोजगार को बढ़ावा दिया गया था.
मुजफ्फरनगर में जश्न, कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर दी बधाई
इधर मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के बीच हुए गठबंधन को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया.
नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ने और जिले की सभी विधानसभा सीटों पर गठबंधन की जीत का दावा किया. इस मौके पर AIMIM के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सचिव हाजी दीन मोहम्मद अब्बासी ने कहा कि दोनों पार्टियों का एक साथ आना ऐतिहासिक कदम है. दलित और मुस्लिम समाज को एक मंच पर लाने और उनके अधिकारों की आवाज बुलंद करने की दिशा में यह गठबंधन महत्वपूर्ण साबित होगा.
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