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ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर सपा का पोस्टर वार, होर्डिंग्स के जरिए लगाया गंभीर आरोप, इधर कार्यकर्ताओं में जश्न

सपा का पोस्टर वार ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली/मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में जनपद में लखनऊ से प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल निर्मल ने दोनों पार्टियों के गठबंधन पर होर्डिंग लगवाया है, जिसके जरिए उन्होंने दोनों पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाया है.

शहरभर में ऐसी कुल चार होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिन पर साफ लिखा है कि दोनों पार्टियां भाजपा के लिए काम करती हैं. ये होर्डिंग्स बरगद चौराहा, गोरा बाजार पॉलिटेक्निक विद्यालय के पास, सिविल लाइन और मामा चौराहा पर लगी हैं.