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सपा के राज्यसभा प्रत्याशी ने की पीएम मोदी की तारीफ, भाजपा बोली- दिमाग नहीं, दिल से की प्रशंसा

सपा के राज्यसभा प्रत्याशी धनराज परिमल नाथवानी ने की पीएम मोदी की तारीफ. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धनराज परिमल नाथवानी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की राजनीतिक यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट चर्चा का विषय बन गया है, जबकि राज्यसभा चुनाव के परिणाम अभी एक दिन बाद यानी शुक्रवार को आएंगे. नाथवानी की टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नाथवानी ने दिमाग से नही, दिल से प्रशंसा की है.

सपा के राज्यसभा प्रत्याशी धनराज परिमल नाथवानी ने की पीएम मोदी की तारीफ. (ईटीवी भारत)

धनराज परिमल नाथवानी ने अपने सोशल मीडिया हैंडिल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 25 वर्षों का नेतृत्व. 25 वर्षों का समर्पण. 25 वर्षों का सेवा का संकल्प. 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से नरेंद्र मोदी ने एक उल्लेखनीय यात्रा तय की है. गुजरात की सेवा करने से लेकर भारत का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व करने तक.

धनराज नाथवानी ने आगे लिखा कि बदलते समय और लगातार सामने आती चुनौतियों के बीच उनका अटूट विश्वास, दृढ़ता और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा कायम रही है. आज, जब हम सार्वजनिक जीवन में उनकी 25 वर्षों की सेवा का उत्सव मना रहे हैं, तो हम ऐसी यात्रा का सम्मान कर रहे हैं, जो एक स्थायी भावना से प्रेरित रही है. सेवा का संकल्प, राष्ट्रीय कर्तव्य और उभरते हुए भारत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता. नरेंद्र मोदी को राष्ट्र की सेवा में निरंतर शक्ति और सफलता की शुभकामनाएं.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. राकेश त्रिपाठी . (ईटीवी भारत)

'जो भी कार्यकाल की समीक्षा करेगा, प्रशंसा किए बिना नहीं रहेगा'

धनराज नाथवानी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किये जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. राकेश त्रिपाठी ने कहा कि विगत पच्चीस वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कार्यकाल की जो भी समीक्षा करेगा, वो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले पच्चीस वर्षों में विशेष करके गरीबों के जीवन में जिस तरह का क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आए हैं, पूरा देश और दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं.

'धनराज दिल की सुन रहे, दिमाग की नहीं'

उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार धनराज परिमल नाथवानी ने भी आकर उसकी प्रशंसा कर दी, तो इस बात पर हंगामा क्यों बरप रहा है? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी मन ही मन प्रशंसा तो करते हैं. अब दिल तो उनकी प्रशंसा करता है, दिमाग प्रशंसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक मज़बूरियां जो ठहरीं. उन्होंने कहा कि धनराज परिमलनाथवानी अभी राजनीति में नए हैं, इसलिए वो दिल की सुन रहे हैं, दिमाग की नहीं.