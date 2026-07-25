कुचामन में कारोबारी को विदेश से वॉइस मैसेज से धमकी, एसपी ने कहा – 'पुलिस पर भरोसा रखें, जल्द होगी कार्रवाई'
कुचामन थाना परिसर में जिला स्तरीय सीएलजी बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी प्रकार की धमकी की सूचना तुरंत पुलिस को दें.
Published : July 25, 2026 at 2:45 PM IST
कुचामनसिटी : राजस्थान के कुचामन थाना क्षेत्र में एक कारोबारी को विदेशी नंबर से वॉइस मैसेज के जरिए रंगदारी की धमकी मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने सख्त रुख अपनाते हुए आमजन को भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने कहा कि किसी भी धमकी से डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस हर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की. साथ ही, सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी. बैठक में पुलिस-जन समन्वय मजबूत करने और अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया.
एसपी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को फोन, वॉइस मैसेज या अन्य किसी माध्यम से धमकी मिलती है, तो वह डरने के बजाय तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दे. साथ ही, यदि किसी कॉलोनी या मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति बार-बार चक्कर लगाता दिखाई दे या उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
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बैठक के दौरान डॉ. शिवरान ने अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और पुलिस-जन सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने तथा अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
सख्त कार्रवाई का भरोसा: उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन करने, उन्हें फॉलो करने या उनके पक्ष में प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान एडिशनल एसपी विमल नेहरा, पुलिस उपाधीक्षक विक्की नागपाल, एसडीएम सुरेंद्र चौधरी, तहसीलदार रामेश्वरलाल गढ़वाल, थाना प्रभारी राजेंद्र खदाव आदि मौजूद रहे.