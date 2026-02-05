ETV Bharat / state

सड़क दुर्घटना में घायल दो जुड़वा बहनों व पिता की एसपी ने की मदद, इलाज करवाने लेकर पहुंचे अस्पताल

एसपी अमित कुमार दोनों घायल बालिकाओं व उनके पिता को अपनी कार से अस्पताल लेकर गए.

अस्पताल में भर्ती बालिका (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 4:59 PM IST

झालावाड़: जिले के झालरापाटन कस्बे में स्कूल से अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही दो जुड़वा नन्ही बालिकाएं सड़क दुर्घटना में घायल हो गईं. इसी बीच रास्ते से गुजर रहे एसपी अमित कुमार ने दोनों घायल बालिकाओं व उनके पिता को तत्काल मेडिकल सहायता मुहैया करवाते हुए मानवता की अनूठी मिसाल पेश की.

दुर्घटना में घायल हुई दोनों बालिकाओं व उनके पिता को पुलिस अधीक्षक अपने वाहन में बैठाकर खुद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. घटनाक्रम के बारे में एसपी अमित कुमार ने बताया कि जब सड़क दुर्घटना में घायल दोनों जुड़वा बालिकाओं अक्षिता व अक्षीदा को उन्होंने रास्ते में देखा, तो उन्होंने तत्काल अपने वाहन को रुकवाया और इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की तुरंत मदद करें, ऐसा कर उन्होंने केवल एक मानवीय फर्ज अदा किया है.

वहीं, बाद में एसपी ने झालरापाटन पुलिस को सूचना देकर मौके पर दुर्घटनाग्रस्त बाइक को भी थाने भिजवा दिया. इधर, बाइक चला रहे दोनों जुड़वा बेटियों के पिता हजारीलाल शर्मा ने बताया कि वह गुरुवार को लालबाग के समीप स्थित स्कूल से बच्चों को लेकर अपने घर लौट रहे थे. इसी बीच बाइक सवार दो युवकों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बेटियों सहित वे गिर गए. बाद में दोनों बाइक सवार युवक वहां से फरार हो गए. हादसे में दोनों बेटियों को चोट आई.

इधर, बेटियों की मां अंशु गौड़ ने बताया कि स्कूल से आते समय उनके पति और दोनों बेटियां घायल हो गए थे. एसपी ने खुद मौके से फोन कर उन्हें सूचना दी और उनके पति व बेटियों को झालावाड़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. एसपी साहब ने मानवीयता पेश करते हुए मदद की और समय रहते बच्चों का उपचार करवाया. इसके लिए उनका परिवार उनकी आभारी है.

