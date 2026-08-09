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गोरखपुर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक को लेकर सपा का प्रदर्शन, नारेबाजी

कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर बोला हमला.

सपा का प्रदर्शन
सपा का प्रदर्शन (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 10:10 AM IST

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गोरखपुर: पांच सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर और काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया. प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की. हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस रस्सी बांधकर खड़ी थी, जिससे यह जिलाधिकारी कार्यालय में न जाने पर.

सपा नेताओं ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक, राम मंदिर चंदे सहित शहर से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने पेपर लीक के मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने कहा कि पेपर लीक और अन्य गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए.

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगी. इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के पास उपस्थित होकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की. इस दौरान भारी संख्या पुलिस बल तैनात थे.

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