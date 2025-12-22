ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मुद्दे पर सपा का यूपी विधानसभा में प्रदर्शन; नेता बोले- माफिया को योगी सरकार का है संरक्षण

सपा विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी की और सरकार पर कफ सिरप घोटाले की निष्पक्ष जांच न कराने का आरोप लगाया.

Etv Bharat
सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. सत्र के दूसरे दिन सपा विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी की और सरकार पर कफ सिरप घोटाले की निष्पक्ष जांच न कराने का आरोप लगाया.

सपा विधायकों ने कहा कि कफ सिरप घोटाले के मामले में सरकार द्वारा गठित जांच समिति से वे संतुष्ट नहीं हैं. मामले में स्वास्थ्य विभाग और सरकार की मिलीभगत है, जिसके चलते अब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकी है. घोटाले के तार बड़े माफिया से जुड़े हुए हैं. सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है.

सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि कफ सिरप घोटाले की जांच किसी मौजूदा न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए. उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसके लिए भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार जिम्मेदार है. प्रदेश की 25 करोड़ जनता कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार ने शीतकालीन सत्र सिर्फ तीन दिन का रखा है, ताकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा न हो सके.

कफ सिरप मामले को लेकर सपा विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया, जिन पर “यह रिश्ता क्या कहलाता है” जैसे नारे लिखे थे. पार्टी का आरोप है कि सरकार और माफिया के बीच साठगांठ है, जिसकी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार इशारा करते रहे हैं. सपा विधायकों ने मांग की कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जाए.

नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र के लिए बहुत कम समय दिया है. जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए महज दो दिन निर्धारित किए गए हैं. इतने कम समय में सार्वजनिक विषयों पर गंभीर चर्चा संभव नहीं है. इसी वजह से सपा को प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि पार्टी कफ सिरप घोटाला, बिजली चोरी, पर्यावरण, गन्ना किसानों के भुगतान, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहती है. सरकार से इन पर जवाब मांगेगी.

विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, जिससे गांव, गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे शिक्षकों से वंचित हो रहे हैं. शिक्षा संविधान में मौलिक अधिकार है और इसे व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता. केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वे शिक्षा पर समुचित खर्च करें.

वहीं सपा विधायक संग्राम यादव ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं दिख रही है. आरोप लगाया कि कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिल रही हैं और भाजपा के नेता खुद यह बयान दे रहे हैं कि बड़ी संख्या में वोट कटवाए गए हैं और आगे भी कटवाए जाएंगे.

संग्राम यादव ने कहा कि प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं, अभी तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हुई है, इसके बावजूद सरकार 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने का दावा कर रही है, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

ये भी पढ़ेंः यूपी विधानसभा; कोडीन कफ सिरप मामले पर सीएम योगी बोले- बुलडोजर भी चलेगा, बस उस वक्त चिल्लाना मत

TAGGED:

UP VIDHANSABHA SATRA
CODEINE COUGH SYRUP SP PROTESTS
SAMAJWADI PARTY
UP POLITICS
UP ASSEMBLY WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.