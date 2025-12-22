ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप मुद्दे पर सपा का यूपी विधानसभा में प्रदर्शन; नेता बोले- माफिया को योगी सरकार का है संरक्षण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. सत्र के दूसरे दिन सपा विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी की और सरकार पर कफ सिरप घोटाले की निष्पक्ष जांच न कराने का आरोप लगाया.

सपा विधायकों ने कहा कि कफ सिरप घोटाले के मामले में सरकार द्वारा गठित जांच समिति से वे संतुष्ट नहीं हैं. मामले में स्वास्थ्य विभाग और सरकार की मिलीभगत है, जिसके चलते अब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकी है. घोटाले के तार बड़े माफिया से जुड़े हुए हैं. सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है.

सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि कफ सिरप घोटाले की जांच किसी मौजूदा न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए. उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसके लिए भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार जिम्मेदार है. प्रदेश की 25 करोड़ जनता कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार ने शीतकालीन सत्र सिर्फ तीन दिन का रखा है, ताकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा न हो सके.

कफ सिरप मामले को लेकर सपा विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया, जिन पर “यह रिश्ता क्या कहलाता है” जैसे नारे लिखे थे. पार्टी का आरोप है कि सरकार और माफिया के बीच साठगांठ है, जिसकी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार इशारा करते रहे हैं. सपा विधायकों ने मांग की कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जाए.

नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र के लिए बहुत कम समय दिया है. जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए महज दो दिन निर्धारित किए गए हैं. इतने कम समय में सार्वजनिक विषयों पर गंभीर चर्चा संभव नहीं है. इसी वजह से सपा को प्रदर्शन करना पड़ रहा है.