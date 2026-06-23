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शाहजहांपुर में गरीबों की झुग्गियां हटाए जाने के खिलाफ SP का प्रदर्शन

शाहजहांपुर: समाजवादी पार्टी ने पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गरीबों की झुग्गी-झोपड़ियां हटाने के खिलाफ सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर जीएम के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और रेलवे विभाग से इन परिवारों के घरों को न उजाड़ने की मांग की.

सपा नेता तनवीर खान के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और झुग्गी-झोपड़ी के सैकड़ों परिवार सोमवार को खिरनी बाग जीआईसी मैदान के पास जमा हुए थे. सपा का आरोप है कि पूर्वोत्तर रेलवे सैकड़ों गरीब परिवारों को अपनी जमीन से हटाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें सात दिन का नोटिस जारी किर दिया है.

सपा पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि ये सैकड़ों परिवार पिछले कई सालों से रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं. प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों को उजाड़ना चाह रही है.

तनवीर खान ने जिलाधिकारी से तत्काल पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम बरेली और जीएम गोरखपुर को पत्र भेजकर इन गरीब परिवारों को न्याय दिलाने का आग्रह किया और कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो समाजवादी पार्टी गरीबों के हित में बड़ा आंदोलन करेगी.