ETV Bharat / state

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सपा का लखनऊ और आगरा में जोरदार प्रदर्शन

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सपा का नलखनऊ और आगरा में जोरदार प्रदर्शन ( ईटीवी भारत )

लखनऊ / आगरा : लखनऊ और आगरा में समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. लखनऊ में समाजवादी पार्टी के महानगर और जिला कार्यालय से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में लखनऊ कलेक्ट्रेट पहुंचे.

प्रदर्शन में पार्टी के विधायक अरमान खान, रविदास मल्होत्रा, सांसद आरके चौधरी समेत वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्लेकार्ड और बैनर थे, जिन पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची से हटाए गए नामों को दोबारा जोड़ने की मांग से जुड़े नारे लिखे थे.

प्रदर्शनकारी लगातार 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' और 'वोट की चोरी बंद करो' जैसे नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां प्रदर्शनकारियों की ओर से जिला प्रशासन पर ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया गया. समाजवादी पार्टी की मुख्य मांग है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा मतदाता सूची में शामिल किया जाए. प्रदर्शन से पहले समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए. महानगर अध्यक्ष फाखिर सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की. उन्होंने कहा कि पार्टी की मुख्य मांग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है. उनका आरोप था कि एसआईआर के नाम पर देश और प्रदेश के करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और ऐसे लोगों के नाम दोबारा जोड़े जाने चाहिए. फाखिर सिद्दीकी ने बताया कि प्रदर्शन में सबसे आगे महिलाएं रहेंगी. इसके बाद महानगर कमेटी, पार्टी के विधायक और सांसद तथा अन्य कार्यकर्ता मार्च में शामिल होंगे. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया. इस दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.