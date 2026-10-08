ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सपा का लखनऊ और आगरा में जोरदार प्रदर्शन
समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' और 'वोट की चोरी बंद करो' जैसे नारे लगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 5:42 PM IST
लखनऊ / आगरा : लखनऊ और आगरा में समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. लखनऊ में समाजवादी पार्टी के महानगर और जिला कार्यालय से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में लखनऊ कलेक्ट्रेट पहुंचे.
प्रदर्शन में पार्टी के विधायक अरमान खान, रविदास मल्होत्रा, सांसद आरके चौधरी समेत वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्लेकार्ड और बैनर थे, जिन पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची से हटाए गए नामों को दोबारा जोड़ने की मांग से जुड़े नारे लिखे थे.
प्रदर्शनकारी लगातार 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' और 'वोट की चोरी बंद करो' जैसे नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां प्रदर्शनकारियों की ओर से जिला प्रशासन पर ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया गया. समाजवादी पार्टी की मुख्य मांग है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा मतदाता सूची में शामिल किया जाए.
प्रदर्शन से पहले समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए. महानगर अध्यक्ष फाखिर सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की. उन्होंने कहा कि पार्टी की मुख्य मांग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है. उनका आरोप था कि एसआईआर के नाम पर देश और प्रदेश के करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और ऐसे लोगों के नाम दोबारा जोड़े जाने चाहिए.
फाखिर सिद्दीकी ने बताया कि प्रदर्शन में सबसे आगे महिलाएं रहेंगी. इसके बाद महानगर कमेटी, पार्टी के विधायक और सांसद तथा अन्य कार्यकर्ता मार्च में शामिल होंगे. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया. इस दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.
प्रदर्शन में महिलाओं और युवाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही. कई कार्यकर्ताओं के हाथों में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें थीं. कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में संविधान की प्रतियां भी दिखाई दीं. कई कार्यकर्ताओं ने अपने चेहरे पर ज्ञानेश कुमार की तस्वीर लगाई हुई थी और कुछ प्रदर्शनकारी कैदी की पोशाक में नजर आए.
कुछ कार्यकर्ताओं ने गले में बेड़ियां और जंजीरें डाल रखी थीं. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनके मुताबिक लोकतंत्र और मताधिकार के साथ अन्याय हुआ है. प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला भी जलाया. इसके बाद राष्ट्रगान के साथ प्रदर्शन समाप्त किया गया. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए थे. कलेक्ट्रेट और प्रदर्शन के मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.
समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उनकी मुख्य मांग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या और वोट की चोरी की गई है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा. आर के चौधरी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच संबंध होने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करती है, तो बीजेपी उसके बचाव में सामने आती है.
वहीं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इबाद ने कहा कि आज सपा के कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर हैं और उनकी मुख्य मांग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों के मताधिकार को प्रभावित किया गया है.
समाजवादी पार्टी नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर किया गया है. पार्टी का कहना है कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी जांच कर पात्र लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए जाने चाहिए.