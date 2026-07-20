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बरेली में जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे सपाई, आज़म के विरोधी फैसल लाला भी यूनिवर्सिटी के समर्थन में किया उपवास

जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण के विरोध में सपा का प्रदर्शन ( Photo Credit:ETV Bharat )