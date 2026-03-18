गोबर के उपले-कंडे की माला पहने सपा का विरोध प्रदर्शन; रसोई गैस किल्लत को लेकर भाजपा सरकार पर बोला हमला
सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिले के अधिकारी जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 4:02 PM IST
लखीमपुर खीरी: रसोई गैस की कमी और बढ़ती कीमतों से आमजन परेशान हैं. इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सपा कार्यकर्ताओं ने गले में गोबर के उपलों की माला पहन रखी थी, कार्यकर्ताओं के हाथों में सिलेंडर के आकार की तख्तियां थीं, जिनपर गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत को लेकर सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए.
वहीं, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष यशवंत पटेल ने कहा कि जिले में एक तरफ गैस की किल्लत बनी हुई है, तो दूसरी ओर कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के अधिकारी भी जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं.
गौरतलब है कि ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब एक तरफ कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय मेला और प्रदर्शनी का आयोजन चल रहा था. वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा था और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था.
सरकारी कार्यक्रम के बीच हुए इस विरोध प्रदर्शन से कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखा.
सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गैस आपूर्ति सुचारू नहीं की गई और कीमतों पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष यशवंत पटेल ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द जिले में गैस की कीमत को समाप्त किया जाए नहीं तो वे उग्र आंदोलन करेंगे.
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