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गोबर के उपले-कंडे की माला पहने सपा का विरोध प्रदर्शन; रसोई गैस किल्लत को लेकर भाजपा सरकार पर बोला हमला

लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट में गोबर के उपलों की माला पहनें सपा की गुहार ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: रसोई गैस की कमी और बढ़ती कीमतों से आमजन परेशान हैं. इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सपा कार्यकर्ताओं ने गले में गोबर के उपलों की माला पहन रखी थी, कार्यकर्ताओं के हाथों में सिलेंडर के आकार की तख्तियां थीं, जिनपर गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत को लेकर सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए. वहीं, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष यशवंत पटेल ने कहा कि जिले में एक तरफ गैस की किल्लत बनी हुई है, तो दूसरी ओर कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के अधिकारी भी जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं. सपा का विरोध प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)