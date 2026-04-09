ETV Bharat / state

शिक्षामित्रों के मानदेय पर अखिलेश ने BJP को घेरा; कहा- हमारे समय में 40 हजार महीना मिलता था

शिक्षामित्रों के मानदेय पर अखिलेश ने BJP को घेरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )