शिक्षामित्रों के मानदेय पर अखिलेश ने BJP को घेरा; कहा- हमारे समय में 40 हजार महीना मिलता था
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने UP के शिक्षामित्रों के नाम खुला पत्र लिखा है. वोट भी मांगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 9:52 AM IST
लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश में शिक्षामित्रों के बढ़े हुए मानदेय को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने शिक्षा मित्रों को 18 हजार रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर शिक्षा मित्रों को खुला पत्र भी लिखा है. अखिलेश ने कहा कि हम तो 40 हजार रुपए महीना देते थे.
हाल ही में यूपी सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया था, इसे अप्रैल महीने से ही लागू करने की बात कही गई है. इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले कड़ी नाराजगी जताई. अब शिक्षामित्रों के नाम एक खुला पत्र लिखकर भाजपा सरकार को घेरा है.
प्रिय शिक्षामित्रों,— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 8, 2026
हमारे समय में आपको 40000 मिलता था और 9 साल की प्रताड़ना के बाद, शिक्षामित्रों की एकता, एकजुटता और रोष से डरकर भाजपा सरकार ने एहसान दिखाते हुए पैसे बढ़ाए भी तो केवल 18000, वो भी हार के डर से। अगर भाजपा सच में हितैषी है तो पिछले सालों का बकाया भी दे।
भाजपा…
अखिलेश यादव ने अपने पत्र में लिखा कि प्रिय शिक्षामित्रों, हमारे समय में आपको 40,000 रुपए तक का मानदेय मिलता था. 9 साल की प्रताड़ना के बाद भाजपा सरकार ने डर के कारण अब महज 18,000 रुपए बढ़ाए हैं, वह भी एहसान जताते हुए. अखिलेश यादव ने सरकार से पिछले वर्षों का बकाया देने की भी मांग की.
उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों को हर महीने लगभग 22,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होनी चाहिए. सपा प्रमुख ने अपने पत्र में राजनीतिक संदेश देते हुए शिक्षामित्रों से भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील भी की है. उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में 22,000 वोट भाजपा के खिलाफ डलवाकर पार्टी को हराया जा सकता है. ‘पीडीए सरकार’ बनाई जा सकती है.
पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण कई शिक्षामित्रों को गंभीर मानसिक और आर्थिक संकट झेलना पड़ा, यहां तक कि कुछ ने अपनी जान तक गंवा दी. सपा ने भविष्य में उनके परिवारों के सहयोग का भरोसा भी दिलाया.
अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए सरकार आने पर शिक्षामित्रों के मान-सम्मान और मानदेय में वृद्धि की जाएगी. साथ ही उन्होंने शिक्षामित्रों से भाजपा से कोई उम्मीद न रखने की अपील की. इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. जहां एक ओर सरकार इसे राहत का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी दबाव में लिया गया फैसला करार दे रहा है.
यह भी पढ़ें: UP में जनगणना 15 साल बाद, पहले मकान फिर आबादी...काउंटिंग फार्मूला जानिए, 20 करोड़ से कितना बढ़े हम पता चलेगा