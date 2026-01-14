ETV Bharat / state

अनुज चौधरी पर FIR के आदेश पर अखिलेश यादव बोले- "अब कोई बचाने नहीं आयेगा…"

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किया.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (फाइल फोटो)
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (फाइल फोटो)
January 14, 2026

संभल : संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में पूर्व सीओ अनुज चौधरी समेत अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट की ओर से एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. अब इस मामले में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "अब कोई बचाने नहीं आयेगा… अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे. भाजपा का फ़ार्मूला न. 1 : पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो!. भाजपा का फ़ार्मूला न. 2 : भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं."

सपा मुखिया अखिलेश यादव की पोस्ट को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इतना ज्यादा उतावले मत होइए. कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया था, सर्वे के विरोध में पत्थरबाजी की गई थी, तब अखिलेश यादव कहां गए थे? कानून व्यवस्था को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए प्रशासन ने अपना काम किया है. कोई गलत नहीं किया. 'दूध का दूध, पानी का पानी' हो जाएगा.

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि संभल हिंसा की पहले ही मजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है, उसमें पुलिस कार्रवाई सही पाई गई थी, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा. कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी.

सांसद बर्क बोले- ऐतिहासिक फैसला : वहीं संभल से सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी, न ओहदा. संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन CO समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का CJM कोर्ट का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है.

संपादक की पसंद

