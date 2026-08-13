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भाजपा का एक और जुमला, यूपी की महिलाओं को देंगे 20 हजार: अखिलेश यादव

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए भाजपा की ओर से कथित तौर पर आर्थिक सहायता की घोषणा की खबरों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है. अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा लेख साझा करते हुए इस घोषणा को ‘भाजपा का एक और जुमला’ करार दिया. अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए अब पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है. आरोप लगाया कि जिन राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा कर भाजपा ने चुनाव जीता, वहां अब महिलाओं को पैसा देने में आनाकानी की जा रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि कई जगह महिलाओं से पहले दिए गए पैसे वापस मांगे जा रहे हैं और पैसे वापस न कर पाने वाली महिलाओं के खिलाफ पुलिस और कानूनी कार्रवाई की जा रही है. सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि यदि महिलाओं को हर साल 50 हजार रुपये देने की बात अब की जा रही है तो पिछले 10 वर्षों में यह रकम क्यों नहीं दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं के हक और अधिकार का पैसा सरकार ने अपने प्रचार-प्रसार पर खर्च कर दिया.