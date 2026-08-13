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भाजपा का एक और जुमला, यूपी की महिलाओं को देंगे 20 हजार: अखिलेश यादव

आरोप -जिन राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा कर भाजपा ने चुनाव जीता, वहां पैसा देने में आनाकानी.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 2:38 PM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए भाजपा की ओर से कथित तौर पर आर्थिक सहायता की घोषणा की खबरों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है. अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा लेख साझा करते हुए इस घोषणा को ‘भाजपा का एक और जुमला’ करार दिया.

अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए अब पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है. आरोप लगाया कि जिन राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा कर भाजपा ने चुनाव जीता, वहां अब महिलाओं को पैसा देने में आनाकानी की जा रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि कई जगह महिलाओं से पहले दिए गए पैसे वापस मांगे जा रहे हैं और पैसे वापस न कर पाने वाली महिलाओं के खिलाफ पुलिस और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि यदि महिलाओं को हर साल 50 हजार रुपये देने की बात अब की जा रही है तो पिछले 10 वर्षों में यह रकम क्यों नहीं दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं के हक और अधिकार का पैसा सरकार ने अपने प्रचार-प्रसार पर खर्च कर दिया.

अखिलेश यादव ने अपने लेख में 50 हजार रुपये सालाना के हिसाब से पिछले 10 वर्षों का हिसाब लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर महिलाओं के हिस्से के 5 लाख रुपये बकाया हैं. कहा कि अब अगर केवल 20 हजार रुपये देने की बात की जा रही है तो यह 5 लाख रुपये का महज चार प्रतिशत है. उन्होंने इसी गणित के जरिए भाजपा पर महिलाओं के हक का 96 प्रतिशत हिस्सा दबाने का आरोप लगाया.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 80:20 की बात करने वालों ने 96:4 करके भ्रष्टाचार का सुपर रिकॉर्ड बना दिया. अखिलेश ने आगे कहा कि यदि भाजपा चुनाव में 20 हजार रुपये देने का वादा पूरा भी करती है, तब भी जनता की नजर में सरकार पर 4.80 लाख रुपये का बकाया रहेगा.

सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर राजनीतिक और नैतिक संकट का आरोप लगाते हुए कहा कि जनाक्रोश के डर से भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भूमिगत हो गए हैं. उन्होंने यहां तक दावा किया कि भाजपा से अब कोई टिकट लेने को भी तैयार नहीं है. अखिलेश यादव ने मंदिर में चोरी और बच्चों पर हमले जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के पास अब न नैतिकता बची है और न ही साहस. अखिलेश यादव ने अपने लेख के अंत में समाजवादी पार्टी की ओर से महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हम 40,000 रुपये से शुरुआत करेंगे, जिसमें हर साल बढ़ोतरी होगी.

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