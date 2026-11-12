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'‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का हम स्वागत करते हैं!' अखिलेश बोले- सफलता तब मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया मोर्चे का ऐलान हो गया है. राजधानी लखनऊ के एक निजी होटल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संयुक्त रूप से 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन की घोषणा की. दोनों नेताओं ने इसे प्रदेश में तीसरे गठबंधन की शुरुआत बताया.







मोर्चे के ऐलान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का हम स्वागत करते हैं! समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए लेकिन सच में सफलता तब ही मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा.