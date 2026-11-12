'‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का हम स्वागत करते हैं!' अखिलेश बोले- सफलता तब मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी प्रतिक्रिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:15 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया मोर्चे का ऐलान हो गया है. राजधानी लखनऊ के एक निजी होटल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संयुक्त रूप से 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन की घोषणा की. दोनों नेताओं ने इसे प्रदेश में तीसरे गठबंधन की शुरुआत बताया.
‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का हम स्वागत करते हैं! समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए लेकिन सच में सफलता तब ही मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा। पीडीए समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताक़तों से सच में लड़ेगा और पीडीए समाज की आवाज़ उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज़ अवाम तक पहुँचाने में हम सहयोग करेंगे। इसका एक फ़ायदा विपक्ष को ये मिलेगा कि भावनात्मक जुमलों और छलावे में आकर जो लोग साम्प्रदायिक शक्तियों को वोट दे देते थे, वो अब उनकी तरफ़ नहीं जाएंगे। बहकावे में आकर वोट देने वाले ऐसे भोले-भाले लोगों के लिए अब एक और विकल्प खुला होगा। इससे भाजपा को 2-3% वोटों की हानि और होगी। भाजपा तो कहीं की नहीं रहेगी। केवल बातों और बयानों से सरगर्मी पैदा करना जिनका मक़सद होता है, जनता उनका सच समझती है। सच तो ये है कि ऐसे मोर्चों से लोकतंत्र और भी मजबूत होता है, बशर्तें उसके पीछे अपने समाज की भलाई की मंशा हो, किसी तीसरे का काला-मंसूबा नहीं। अगर कोई सियासत की कठपुतली बनकर रह जाता है तो जनता ज़मानत ज़ब्त भी करवा देती है। उम्मीद है सियासत में ‘वोटों की ठेकेदारी प्रथा’ ख़त्म होगी और हर कोई अपने समाज के सच्चे हित के लिए काम करेगा। बहुत दिनों से अपेक्षित इस घटनाक्रम के घटित होने के बाद आज यह भी स्पष्ट हो गया है कि उप्र के विधानसभा चुनावों में जिसका आधारभूत वोट ज़्यादा होगा, सच में ‘परिवर्तन’ चाहनेवाली जनता उसीकी तरफ़ जाएगी, और इस संदर्भ में ‘पीडीए’ से बड़ा अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। हार्दिक शुभकामनाएँ!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 12, 2026
मोर्चे के ऐलान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का हम स्वागत करते हैं! समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए लेकिन सच में सफलता तब ही मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा.
पीडीए समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताक़तों से सच में लड़ेगा और पीडीए समाज की आवाज़ उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज़ अवाम तक पहुंचाने में हम सहयोग करेंगे. इसका एक फ़ायदा विपक्ष को ये मिलेगा कि भावनात्मक जुमलों और छलावे में आकर जो लोग साम्प्रदायिक शक्तियों को वोट दे देते थे, वो अब उनकी तरफ़ नहीं जाएंगे. बहकावे में आकर वोट देने वाले ऐसे भोले-भाले लोगों के लिए अब एक और विकल्प खुला होगा. इससे भाजपा को 2-3% वोटों की हानि और होगी.
अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जिनका मकसद सिर्फ बातों और बयानों से सरगर्मी पैदा करना होता है, जनता उनकी सच्चाई समझती है. उन्होंने कहा कि ऐसे मोर्चों से लोकतंत्र मजबूत होता है, बशर्ते उनके पीछे अपने समाज की भलाई की मंशा हो, किसी तीसरे का काला मंसूबा नहीं.
उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो सियासत की कठपुतली बनकर रह जाता है, उसकी जनता जमानत जब्त करा देती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राजनीति में 'वोटों की ठेकेदारी प्रथा' खत्म होगी और हर कोई अपने समाज के सच्चे हित के लिए काम करेगा.
अखिलेश यादव ने कहा कि इस बहुप्रतीक्षित घटनाक्रम के बाद यह भी साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव में जिसका आधार वोट ज्यादा होगा, परिवर्तन चाहने वाली जनता उसी की ओर जाएगी. उनके अनुसार इस संदर्भ में 'पीडीए' से बड़ा कोई विकल्प है ही नहीं. अपने संदेश के अंत में उन्होंने मोर्चे को हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं.
यह भी पढ़ें : यूपी में थर्ड फ्रंट: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, सभी 403 सीटों में लड़ेंगे चुनाव