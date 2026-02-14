ETV Bharat / state

केशव प्रसाद मौर्य ने बोले;"बिहार चुनाव के बाद, अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा"

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अंबेडकरनगर: अंबेडकरनगर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला बोला. कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. सपा सरकार में अराजकता का माहौल था: इसलिए वह उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं. 2027 का चुनाव जीतने के लिए वह मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं. उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, तो पूरे प्रदेश में अराजता का माहौल था. आए दिन हो रहे दंगे में आम जनता झुलस रही थी. आरोप लगाया कि उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए. डिप्टी सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम भले ही अयोध्या हार गए, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है. अंबेडकरनगर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Video Credit: ETV Bharat) यूपी में निवेश के लिए सुरक्षित माहौल: डिप्टी सीएम ने कहा प्रदेश में निवेश के लिए सुरक्षित माहौल तैयार हुआ जिससे देश-विदेश की कंपनियां उद्योग लगाने के लिए आ रही हैं. अंबेडकरनगर में विकास के बड़े उद्योग स्थापित होंगे. इस जिले से भाजपा को भी बहुत उम्मीद है. आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा. दुश्मनों के साथ फोटो खिंचवा रहे राहुल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. वह प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के दुश्मनों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं. वह संसद के सदस्य बनने लायक नहीं है. मनरेगा योजना को पूरी तरह भ्रष्टाचार का द्योतक बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने इस योजना को नया नाम दिया है, जो आने वाले दिनों में विकास का वाहक बनेगी.