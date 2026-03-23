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मिशन 2027; अखिलेश यादव 27 मार्च को दादरी से करेंगे चुनावी आगाज, राजकुमार भाटी ने सीएम योगी पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा, गुर्जर समाज ने बीजेपी का साथ दिया लेकिन पार्टी ने इस समाज का ध्यान नहीं रखा.

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27 मार्च को गौतमबुद्ध नगर के दादरी में अखिलेश यादव की रैली होगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 10:53 PM IST

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मेरठ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने मेरठ स्थित पार्टी कार्यालय पर आगामी 27 मार्च को गौतमबुद्ध नगर के दादरी में होने वाली विशाल रैली की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव इस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का औपचारिक शंखनाद करेंगे. इस महत्वपूर्ण आयोजन की पूरी जिम्मेदारी गुर्जर समाज को सौंपी गई है, जो इस रैली के मेजबान के रूप में कार्य करेगा.

भाटी ने दावा किया कि यह रैली अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 142 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

जानकारी देते सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी (Video Credit: ETV Bharat)

गुर्जर समाज की उपेक्षा का आरोप: राजकुमार भाटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर गुर्जर समाज की उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पिछले दो चुनावों में गुर्जर समाज ने भाजपा का साथ दिया, लेकिन बदले में पार्टी ने उनके 'पीठ में छुरा घोंपा' है. प्रवक्ता के अनुसार, वर्तमान सरकार में गुर्जर समाज का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, जिससे समाज में भारी रोष है. उन्होंने दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण की पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 'गुर्जर' शब्द पर आपत्ति जताई थी, जो समाज का अपमान था.

प्रमाण पत्र पर जाति न लिखी हो: मुख्यमंत्री पर हमला जारी रखते हुए राजकुमार भाटी ने कहा कि यदि योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, तो उन्हें जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम केवल विशिष्ट जातियों के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और सार्वजनिक रूप से एक विशेष जाति पर गर्व होने की बात कहते हैं. सपा प्रवक्ता ने चुनौती दी कि यदि सरकार वास्तव में जातिवाद समाप्त करना चाहती है, तो ऐसा कानून बनाए जिससे किसी भी प्रमाण पत्र पर जाति का उल्लेख न हो. उन्होंने UPSC के हालिया परिणामों का उदाहरण देते हुए चयन प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग और दलितों के साथ भेदभाव होने का भी दावा किया.

PDA और मिशन 2027 का रोडमैप: दादरी की इस रैली का उद्देश्य PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज को एकजुट करना और वर्तमान सरकार की विफलताओं को उजागर करना है. राजकुमार भाटी ने बताया कि पहले यह रैली नवंबर में प्रस्तावित थी, लेकिन बिहार चुनाव और अन्य तकनीकी कारणों से इसमें विलंब हुआ. अब 27 मार्च को होने वाला यह कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मजबूती का संदेश देगा. रैली में सर्व समाज और सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे, जहाँ सपा की भविष्य की योजनाओं और जनहितकारी नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

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