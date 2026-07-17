ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में सपा का सियासी महायज्ञ; वैदिक मंत्रों के बीच गूंजा भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ

कार्यक्रम में 27 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की सभी धार्मिक विधियां पूरी कराईं.

समाजवादी पार्टी ने महायज्ञ कर भरी सियासी हुंकार
समाजवादी पार्टी ने महायज्ञ कर भरी सियासी हुंकार (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी जिले में भाजपा के खिलाफ विरोध का एक अनोखा और अलग अंदाज देखने को मिला. समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी ने धरना-प्रदर्शन या ज्ञापन देने के बजाय वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ का आयोजन कर राजनीतिक संदेश दिया. सदर विधानसभा क्षेत्र के बेल्हौरा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में 27 बटुकों ने वैदिक विधि-विधान से यज्ञ संपन्न कराया.

इस दौरान भाजपा हटाओ देश बचाओ' और 'भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ' जैसे राजनीतिक संदेश भी दिए गए और हवन में आहुति दी गई. अनोखे अंदाज में हुए इस विरोध की पूरे जिले में चर्चा रही.

समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष यश मोहन पटेल के नेतृत्व में सदर विधानसभा क्षेत्र (142) के ग्राम बेल्हौरा में महायज्ञ का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में 27 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की सभी धार्मिक विधियां पूरी कराईं. धार्मिक अनुष्ठान के साथ राजनीतिक संदेशों का यह मेल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा.

महायज्ञ के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. कार्यक्रम में भाजपा हटाओ, देश बचाओ और भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ जैसे शब्दों का जाप करते हुए हवन में आहुति दी गई और इन संदेशों के माध्यम से पार्टी की राजनीतिक सोच को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया. विरोध का यह तरीका जिले में चर्चा का विषय बन गया.

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों को वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प भी दिलाया गया. नेताओं ने कहा कि पार्टी संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और जनता के बीच जाकर अपने विचारों को मजबूती से रखेगी.

महायज्ञ में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी इन वर्गों की आवाज बनकर उनके अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी.


अनोखे विरोध की जिलेभर में चर्चा: राजनीतिक विरोध के लिए धार्मिक अनुष्ठान का सहारा लेने का यह तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। आमतौर पर धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन के जरिए विरोध दर्ज कराने वाली राजनीतिक पार्टियों के बीच समाजवादी लोहिया वाहिनी का यह आयोजन अलग नजर आया.

समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष यश मोहन पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएगी. हमारी लड़ाई किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए है. हम संकल्प लेते हैं कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी को CM योगी की सौगात; थारू जनजाति पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान

यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को दिया 2027 का मंत्र

TAGGED:

LAKHIMPUR KHERI NEWS
SP IN LAKHIMPUR KHERI
SAMAJWADI PARTY
UP NEWS
SP POLITICAL YAGYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.