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लखीमपुर खीरी में सपा का सियासी महायज्ञ; वैदिक मंत्रों के बीच गूंजा भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी जिले में भाजपा के खिलाफ विरोध का एक अनोखा और अलग अंदाज देखने को मिला. समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी ने धरना-प्रदर्शन या ज्ञापन देने के बजाय वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ का आयोजन कर राजनीतिक संदेश दिया. सदर विधानसभा क्षेत्र के बेल्हौरा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में 27 बटुकों ने वैदिक विधि-विधान से यज्ञ संपन्न कराया.

इस दौरान भाजपा हटाओ देश बचाओ' और 'भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ' जैसे राजनीतिक संदेश भी दिए गए और हवन में आहुति दी गई. अनोखे अंदाज में हुए इस विरोध की पूरे जिले में चर्चा रही.

समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष यश मोहन पटेल के नेतृत्व में सदर विधानसभा क्षेत्र (142) के ग्राम बेल्हौरा में महायज्ञ का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में 27 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की सभी धार्मिक विधियां पूरी कराईं. धार्मिक अनुष्ठान के साथ राजनीतिक संदेशों का यह मेल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा.

महायज्ञ के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. कार्यक्रम में भाजपा हटाओ, देश बचाओ और भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ जैसे शब्दों का जाप करते हुए हवन में आहुति दी गई और इन संदेशों के माध्यम से पार्टी की राजनीतिक सोच को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया. विरोध का यह तरीका जिले में चर्चा का विषय बन गया.



कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों को वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प भी दिलाया गया. नेताओं ने कहा कि पार्टी संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और जनता के बीच जाकर अपने विचारों को मजबूती से रखेगी.