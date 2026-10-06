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अब सपा ने फोड़ा 'भाजपा के पाप का घड़ा'; मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर/संतकबीरनगर/बरेली/इटावा: समाजवादी पार्टी की स्थापना के 34 साल पूरे होने पर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में 'सपा के पाप का घड़ा' फोड़ा गया था. इसी क्रम में मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन करते हुए "भाजपा के पाप का घड़ा" फोड़ा. साथ ही भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए.

प्रदर्शन के दौरान सपा नेता शमशेर मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है और वर्ष 2027 में जनता वोट की चोट से इस घड़े को फोड़ने का काम करेगी. कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा समाजवादी पार्टी पर लगाए गए आरोपों के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है. मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) शमशेर मलिक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शासन में छात्र, नौजवान, व्यापारी, किसान और महिलाएं समेत समाज का हर वर्ग परेशान है. उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के व्यापारीकरण जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरा. उन्होंने बिजली बिल, पेंशन और ईवीएम में कथित धांधली को लेकर भी भाजपा पर सवाल उठाए. सपा नेता ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए समाज अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा. कहा कि भाजपा की सत्ता से विदाई के बाद ही उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी. प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता असद पाशा, नूर हसन सलमानी, संदीप पाल, वसीम राणा, सन्नवर खान, नदीम मलिक, नावेद रंगरेज, सलमान त्यागी, इमरोज पायलट, आयुष चौधरी, अनुज गुर्जर, रविकांत त्यागी सहित अनेक सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. संतकबीरनगर में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन