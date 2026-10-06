अब सपा ने फोड़ा 'भाजपा के पाप का घड़ा'; मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
मुजफ्फरनगर, संतकबीरनगर, बरेली और इटावा में सपा का प्रदर्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 5:04 PM IST
मुजफ्फरनगर/संतकबीरनगर/बरेली/इटावा: समाजवादी पार्टी की स्थापना के 34 साल पूरे होने पर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में 'सपा के पाप का घड़ा' फोड़ा गया था. इसी क्रम में मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन करते हुए "भाजपा के पाप का घड़ा" फोड़ा. साथ ही भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए.
प्रदर्शन के दौरान सपा नेता शमशेर मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है और वर्ष 2027 में जनता वोट की चोट से इस घड़े को फोड़ने का काम करेगी. कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा समाजवादी पार्टी पर लगाए गए आरोपों के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है.
शमशेर मलिक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शासन में छात्र, नौजवान, व्यापारी, किसान और महिलाएं समेत समाज का हर वर्ग परेशान है. उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के व्यापारीकरण जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरा. उन्होंने बिजली बिल, पेंशन और ईवीएम में कथित धांधली को लेकर भी भाजपा पर सवाल उठाए.
सपा नेता ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए समाज अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा. कहा कि भाजपा की सत्ता से विदाई के बाद ही उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी.
प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता असद पाशा, नूर हसन सलमानी, संदीप पाल, वसीम राणा, सन्नवर खान, नदीम मलिक, नावेद रंगरेज, सलमान त्यागी, इमरोज पायलट, आयुष चौधरी, अनुज गुर्जर, रविकांत त्यागी सहित अनेक सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.
संतकबीरनगर में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
संतकबीरनगर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. प्रदर्शन के दौरान सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम ने तीखा हमला बोला. कहा कि यह सरकार वोट चोरी के बल पर हर जगह सत्ता में आने का काम कर रही है. चाहे बंगाल हो, बिहार हो या दिल्ली.
बरेली: SIR के विरोध में सपा का प्रदर्शन
SIR के विरोध में समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चौकी-चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और भाजपा का झंडा जलाकर विरोध जताया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष ऐजाज अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 2 से 8 अक्टूबर तक लगातार अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. महिला सभा की जिलाध्यक्ष स्मृता यादव ने भी प्रदर्शन के दौरान सरकार पर निशाना साधा.
इटावा में सपा का हल्ला बोल
इटावा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की हिरासत के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शास्त्री चौराहे पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. आरोप लगाया कि यह वोट चोरी की सरकार है.
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