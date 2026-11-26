सपा का 'पीडीए प्रणपत्र' जारी; 25 लाख सरकारी नौकरियां, MSP की कानूनी गारंटी और पुरानी पेंशन बहाली का वादा
दस्तावेज में पार्टी ने सामाजिक न्याय, संविधान और आरक्षण की रक्षा आदि को मुद्दा बनाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 6:42 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 से पहले अपना चुनावी एजेंडा जारी कर दिया है. 'जन-मन मैनिफेस्टो 2027' के तहत 'सत्ताइस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्र शीर्षक से जारी 28 पन्नों के इस दस्तावेज में पार्टी ने सामाजिक न्याय, संविधान और आरक्षण की रक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है. पार्टी ने पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और दो से तीन करोड़ युवाओं को अन्य क्षेत्रों में रोजगार देने का संकल्प जताया है. हर स्नातक को नौकरी मिलने तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये पोषण भत्ता देने का भी वादा है.
"मैं सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं।" -माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/RkXuuPdnYD— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
विमोचन समारोह में भावुक हुए आजम खान
घोषणापत्र जारी करने के कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आजम खान का हाथ पकड़कर मंच तक लाए. उनके साथ डिंपल यादव भी मौजूद रहीं. इस दौरान डिंपल यादव ने शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. सबसे पहले संबोधन के लिए आजम खान को बुलाया गया. उन्होंने कहा, "एक आधा जिंदा आदमी आपके सामने खड़ा है." कहा कि साढ़े पांच साल में उनके शरीर को बहुत प्रभावित किया गया है. उनके अनुसार एक कथित गुनाह की खातिर उन्हें, उनके बेटे और पत्नी को मर जाना चाहिए लेकिन वे मरने से पहले कुछ करके जाएंगे.
"हमारे घोषणापत्र में ये शामिल नहीं था कि मेदांता अस्पताल बनेगा लेकिन जब सपा सरकार आई हेल्थ को लेकर बात शुरू हुई तो यूपी का लखनऊ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ।" -माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/J550oVrAMH— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
शायरों से अपने लगाव का जिक्र करते हुए आजम खान ने कहा कि बहुत से लोगों के रास्ते तय होते हैं, मंजिल नहीं. उन्होंने खुद को ऐसा बेवकूफ बताया, जिसकी एक मंजिल है. उन्होंने कहा कि वे नेताजी (मुलायम सिंह यादव) के परिवार से 50 साल से जुड़े हैं और बहुत सख्त जान हैं. अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि वे वजीर-ए-आला जरूर बनेंगे और बहुत आगे होंगे, पर वे खुद कहां होंगे, यह नहीं पता.
"जिस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे उस समय इस शहर को बसाने का काम हुआ था।" -माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/RIvrS085is— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने कहा कि यह महज आसमानी किताब नहीं है. जरूरत पड़ने पर वह भी किया जाएगा, जो इसमें लिखा नहीं है. असदुद्दीन ओवैसी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मंसूबा खेल बिगाड़ने का है. उनके मुताबिक कुछ लोगों का मकसद-ए-जिंदगी ही किसी का नुकसान करना होता है, ऐसे लोग "जमीन और आसमान दोनों के गुनाहगार" हैं. उन्होंने कहा, "हम वोट कटवा नहीं, वोट जुड़वा हैं."
"तन्हा जेल में रहना इतना बड़ा सजा का सबक नहीं, जितनी बड़ी सजा बेगुनाह मासूम औलाद को अपने साथ बरसो जेल में बाप जिंदा रहकर दर्द महसूस करता रहा।" -आदरणीय आजम खान साहब https://t.co/y3yHCUyHDP— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
जेल के दिनों को याद करते हुए आजम खान ने कहा कि वह वक्त बेहद सख्त था और पता नहीं था कि कहां ले जाया जा रहा है. रात साढ़े तीन बजे उन्हें जेल से ट्रांसफर किया गया और बेटे के साथ रखा गया. उनका कहना था, यह न मुगलों ने किया, न अंग्रेजों ने. यह भी आरोप लगाया कि उनकी 85 साल की बहन को पुलिस घर से घसीटते हुए ले गई. एक बार जेल से छूटने पर उन्हें और बेटे को अलग-अलग खड़ा कर दिया गया तो उन्हें लगा कि दोनों को अलग-अलग गोली मार दी जाएगी. तब उन्होंने बेटे से कहा कि शायद अब मुलाकात न हो, पर जहां तुम होगे, हम वहां होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उनका दिल चाहता था कि अखिलेश यादव भी छह महीने जेल आते, ताकि पता चलता कि जेल में क्या होता है.
"सरकारें बाजार और मॉल्स नहीं बनाते लेकिन जब जरूरत थी मल्टी नेशनल कंपनी आ रही थी उस समय सरकार की तरफ से देश का अच्छा मॉल कहीं बना तो वो प्लासियो मॉल बनकर के आया है।" -माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/bDbl3UvCak— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
अखिलेश बोले-संविधान नहीं बदलने देंगे
अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान की बातों को वे खुद से जोड़कर देखते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी मैनिफेस्टो तो लागू करेगी ही, साथ में नई चीजें भी करेगी. याद दिलाया कि नेताजी के मुख्यमंत्री रहते इस शहर को बसाया गया था और अब यहां सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है. कहा कि पिछले घोषणापत्र में मेदांता नहीं था, लेकिन बाद में उसे भी किया गया. उन्होंने घोषणा की कि हर शहर और महिलाओं के लिए अलग-अलग मैनिफेस्टो जारी होगा.
“इस सरकार ने बड़े पैमाने पर भू माफियाओं को पैदा किया है। किसी भी माफिया को किसी ज़मीन पर क़ब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा, इसके लिए विशेष एसटीएफ बनाया जाएगा।” - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/yRXIBcb6B3— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अच्छे दिन आए नहीं, अब बुरे दिन जाने वाले हैं. सत्तापक्ष जान चुका है कि वह जा रहा है, इसीलिए उसकी भाषा बदल गई है. आरोप लगाया कि संविधान को बदलकर बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन सपा ऐसा नहीं होने देगी. उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा, मन-विधान से नहीं. अखिलेश ने कहा कि पीडीए एकजुट हो चुका है, 95 प्रतिशत आबादी पीडीए है और बाकी "स्वार्थी लोग" हैं. उन्होंने सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा, जो पीड़ित है, वही पीडीए है.
प्रस्तावना: संविधान और सामाजिक न्याय आधार
प्रणपत्र की प्रस्तावना में सपा ने संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को अपनी विचारधारा का आधार बताया है. इसमें डॉ. राममनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है. पार्टी का कहना है कि उसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है, जहां पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, गरीब और शोषित वर्ग सम्मान के साथ जी सकें. इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने तथा संविधान व आरक्षण की रक्षा का संकल्प लिया गया है.
युवाओं को नौकरी और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव का वादा
घोषणापत्र में सबसे ज्यादा जोर युवाओं और रोजगार पर है. पार्टी ने पांच वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां और दो से तीन करोड़ युवाओं को गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. एमएसएमई सेक्टर को विकास का इंजन बनाकर वर्ष 2032 तक एक करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करने की दिशा में काम करने की बात कही गई है.
सरकारी भर्तियों के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने और सभी परीक्षाएं समय पर कराने का वादा है. एक परीक्षा वाली भर्तियां तीन महीने में और एक से अधिक परीक्षाओं वाली भर्तियां छह महीने में पूरी करने की बात कही गई है. पेपर लीक और भर्ती में अनियमितताएं रोकने के लिए भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था बनाने और संबंधित अधिकारियों व मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाने का संकल्प भी लिया गया है.
हर स्नातक को नौकरी या रोजगार दिलाने का वादा करते हुए, जब तक रोजगार नहीं मिलता, तब तक पांच हजार रुपये मासिक पोषण भत्ता देने की घोषणा है. इसके अलावा हर साल पांच लाख युवाओं को कौशल विकास केंद्रों से जोड़ने, तहसील स्तर पर करियर परामर्श एवं कौशल विकास केंद्र खोलने और इनके जरिए प्रतिवर्ष 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात कही गई है.
ग्रामीण युवाओं के लिए स्मार्ट किसान सहायक योजना के तहत पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का वादा है. एआई के कारण नौकरी गंवाने वालों को दोबारा प्रशिक्षित करने और शहरी युवाओं के लिए शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाने की भी घोषणा है. सेना में स्थायी कमीशन न पाने वाले अग्निवीरों को प्रदेश पुलिस और अन्य विभागों में रोजगार देने की बात भी शामिल है.
शिक्षा: 26 हजार स्कूल दोबारा खुलेंगे, लैपटॉप योजना की वापसी
पार्टी ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बंद हुए 26 हजार प्राथमिक विद्यालयों को फिर से चालू करने और उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की घोषणा की है. राज्य शिक्षा नीति लागू करने, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में वाई-फाई सुविधा देने और कक्षा 12 पास छात्र-छात्राओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना दोबारा शुरू करने का वादा किया गया है.
शिक्षा पर राज्य के जीएसडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने का संकल्प भी है. उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप बनाने की बात कही गई है, ताकि पढ़ाई के बाद युवाओं को रोजगार मिलने में दिक्कत न आए.
शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर एक साल के भीतर नियुक्ति और संविदा नियुक्तियां बंद करने की घोषणा है. शिक्षामित्रों को नियमित करने के लिए कानूनी सलाह के अनुसार विशेष अभियान चलाने और नियमितीकरण होने तक उनके मानदेय में पांच हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी का वादा भी किया गया है.
जातिगत जनगणना, आरक्षण और दलितों-पिछड़ों के लिए योजनाएं
पीडीए की अवधारणा को राजनीतिक और सामाजिक आधार बनाते हुए सपा ने जातिगत जनगणना कराने का संकल्प लिया है. पार्टी का तर्क है कि इससे विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और उसी आधार पर विकास योजनाएं बनाई जा सकेंगी.
दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही गई है. अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान के लिए विशेष घटक योजना के तहत 20 प्रतिशत बजट खर्च करने, बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाने और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू करने का वादा है.
घोषणापत्र की एक अहम घोषणा सरकारी ठेकों से जुड़ी है. पार्टी ने 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में दलितों और पीडीए वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का संकल्प लिया है. दलित उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए दलित स्टार्टअप फंड और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दलित विकास परिषद बनाने की भी घोषणा है.
साथ ही पीडीए, महिलाओं और गरीबों के लिए प्रदेशभर में 'समाजवादी कैंटीन' खोलकर पांच रुपये में भोजन देने का वादा है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण अधिनियम, वृद्धाश्रम और क्लब बनाने, दिव्यांगों को जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल देने और सरकारी योजनाओं में गरीब व शोषित वर्गों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात भी कही गई है.
किसान: 23 फसलों पर MSP की गारंटी, गन्ने का भुगतान 24 घंटे में
पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 23 फसलों और दूध के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की बात कही है. आलू, टमाटर, प्याज और एमएसपी के दायरे से बाहर अधिसूचित फसलों के लिए मूल्य क्षतिपूर्ति व्यवस्था विकसित करने का वादा है.
किसानों की कर्जमाफी योजना तत्काल प्रभाव से लागू करने और गन्ना भुगतान के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाने की घोषणा की गई है. गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान और वास्तविक लागत के आधार पर हर साल गन्ने का मूल्य बढ़ाने की बात भी कही गई है.
सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा है. ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने, गांवों में आधुनिक सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सुनियोजित विकास के लिए विलेज क्लस्टर बनाने का संकल्प भी शामिल है.
महिलाओं के लिए अलग घोषणापत्र, स्वास्थ्य में बड़े बदलाव का वादा
पार्टी ने महिला सशक्तीकरण को प्रणपत्र का प्रमुख उद्देश्य बताया है, लेकिन 28 पन्नों के इस दस्तावेज में महिला-केंद्रित विकास का विस्तृत घोषणापत्र बाद में जारी करने की बात कही गई है. फिलहाल सुरक्षा, सम्मान और समान अवसरों पर जोर है. पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व, बालिकाओं के लिए कौशल विकास व करियर परामर्श केंद्र और बड़े शहरों में छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास बनाने का वादा किया गया है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में 'राज्य स्वास्थ्य नीति 2027' लागू करने और सरकारी अस्पतालों में पीडीए व गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा है. सभी जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने और उनमें आईसीयू व वेंटिलेटर की सुविधा देने की बात कही गई है.
सभी 18 मंडलों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों में पांच सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और 108 व 102 एंबुलेंस सेवाओं को आधुनिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस करने का संकल्प है. गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा भी की गई है.
लखनऊ में सपा सरकार के दौरान बने, लेकिन अब तक चालू न हो सके सुपर स्पेशियलिटी कैंसर अस्पताल को उत्तर भारत के उत्कृष्ट कैंसर अस्पताल के रूप में विकसित करने और वहां मुफ्त कैंसर इलाज देने का वादा है. कुपोषण खत्म करने और डॉक्टरों, नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद तत्काल भरने की बात भी कही गई है.
कानून-व्यवस्था: एआई, सीसीटीवी और विशेष महिला पुलिस
कानून-व्यवस्था पर सपा ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ सख्ती का संकल्प लिया है. जाति और धर्म के आधार पर दंगे न होने देने, संगठित अपराध व हेट क्राइम पर जीरो टॉलरेंस और सभी जिलों में साइबर यूनिट स्थापित करने का वादा किया गया है.
भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के लिए विशेष एसटीएफ बनाने की बात है, जो गरीबों, दलितों और पिछड़ों की जमीनों पर प्रभावशाली लोगों के कब्जे की शिकायतों पर कार्रवाई करेगी. प्रमुख बाजारों में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए डायल 100/112 की तर्ज पर विशेष पुलिस व्यवस्था का भी संकल्प है.
गांवों और कस्बों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर एक वर्ष के भीतर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी, एआई आधारित अपराध नियंत्रण प्रणाली और प्रमुख शहरों में एआई तकनीक से ट्रैफिक सुधार की घोषणा की गई है.
महिला सुरक्षा के लिए डीजीपी के नियंत्रण में विशेष महिला पुलिस ढांचा, 1090 और 112 की व्यवस्था मजबूत करने और पुलिस के रिक्त पद भरने का वादा है. पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, बेहतर कार्य परिस्थितियां और सरकारी आवास देने की बात भी कही गई है.
पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सिंग खत्म और पांच रुपये में 'समाजवादी थाली'
पार्टी ने वर्ष 2005 से पहले वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर लागू करने और आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने का संकल्प लिया है. मजदूरों के लिए 'डायल 1890 मजदूर पावर लाइन' और प्रवासी मजदूर कार्ड योजना शुरू करने की बात है.
समान काम के लिए समान वेतन को संवैधानिक अधिकार बनाने और मजदूरों को पांच रुपये में 'समाजवादी थाली' देने का वादा है. निर्माण श्रमिकों में वृद्ध महिलाओं और पुरुषों के लिए 40 हजार रुपये की पेंशन और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा भी की गई है.
एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2027, टाइम-बाउंड सिंगल विंडो व्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन को फ्री होल्ड करने का संकल्प है. पूरे प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की बात भी कही गई है.
व्यापारियों को सुरक्षा, महंगाई पर 'दाम बांधो' नीति
महंगाई पर काबू पाने के लिए पार्टी ने डॉ. लोहिया की 'दाम बांधो' नीति लागू करने का वादा किया है. इसके तहत प्रमुख शहरों, कस्बों और गांवों में 'दाम बांधो बाजार' खोलकर जरूरी वस्तुएं नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएंगी. स्कूल फीस और अस्पतालों के इलाज खर्च पर सीमा तय करने और कालाबाजारी व जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई का संकल्प भी है.
व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापार सुरक्षा आयोग बनाने और प्रमुख बाजारों में विशेष पुलिस बल तैनात करने की बात कही गई है, ताकि दुकानदारों, कारोबारियों और उद्यमियों को माफिया और दबंगों के उत्पीड़न से बचाया जा सके.
24 घंटे बिजली, शहरों में चौबीस घंटे पानी और ग्रीनफील्ड टाउनशिप
बुनियादी ढांचे के लिए सभी तहसील मुख्यालयों को चार लेन नेटवर्क से जोड़ने, गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने और गांवों के भीतर आरसीसी सड़कें बनाने की घोषणा है. हर गांव में 24 घंटे बिजली और कस्बों-शहरों में भी चौबीस घंटे आपूर्ति का वादा किया गया है.
दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में 24 घंटे जलापूर्ति, जलभराव और बाढ़ से निपटने के लिए आधुनिक ड्रेनेज प्लान और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की बात कही गई है. नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप, कूड़ा-मुक्त शहर, वायु प्रदूषण नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार रिवर फ्रंट विकसित करने का संकल्प भी शामिल है.
पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख नदियों की सफाई, पूरे प्रदेश में साइकिल हाईवे नेटवर्क, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की घोषणा है. ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर वाले शहरों को 'हेरिटेज आर्क' के रूप में विकसित करने और हॉस्पिटैलिटी व टूरिज्म प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात भी कही गई है.
अल्पसंख्यकों, सैनिकों, खिलाड़ियों, वकीलों और पत्रकारों के लिए भी घोषणाएं
अल्पसंख्यकों की जान-माल और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हेट क्राइम रोकने का वादा है. उच्च शिक्षण संस्थानों में उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है. अल्पसंख्यक आय एवं कल्याण आयोग के गठन, गरीब कारीगरों के लिए लिविंग वेज योजना, कारीगरों को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन और 10 लाख रुपये बीमा तथा बुनकरों को बिजली आपूर्ति पर सब्सिडी की घोषणा भी की गई है.
रक्षा बलों के मुद्दे पर सपा ने अग्निवीर योजना का विरोध दोहराया है. पार्टी का कहना है कि यह योजना रक्षा बलों को कमजोर करती है. इसे बदलने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने और तब तक स्थायी कमीशन न पाने वाले अग्निवीरों को प्रदेश पुलिस व अन्य विभागों में नौकरी देने का संकल्प है. शहीदों के लिए पेंशन व्यवस्था और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात भी शामिल है.
खेल क्षेत्र में तीन विश्वस्तरीय स्टेडियम, प्रदेशभर में दस स्पोर्ट्स कॉलेज और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी समेत लोकप्रिय खेलों की विशेष स्पोर्ट्स लीग शुरू करने का वादा किया गया है.
युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, वकीलों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और ग्रुप हाउसिंग का संकल्प है. पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा व सामाजिक सुरक्षा वाली कल्याण नीति, तहसील स्तर पर मीडिया सुविधा केंद्र तथा लखनऊ और नोएडा में मीडिया कनेक्शन सेंटर बनाने की घोषणा है. यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कल्याण के लिए भी नीति बनाने की बात कही गई है.
सुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर
शासन व्यवस्था को लेकर पार्टी ने भ्रष्टाचार नियंत्रण में तकनीक के उपयोग, 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उनकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने और स्थानीय निकायों को धन, अधिकार व कर्मचारी देकर मजबूत करने की बात कही है. लोक सेवा वितरण अधिनियम के जरिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने और सरकारी सुविधाएं नागरिकों के घर तक पहुंचाने का वादा किया गया है.
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