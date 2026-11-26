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सपा का 'पीडीए प्रणपत्र' जारी; 25 लाख सरकारी नौकरियां, MSP की कानूनी गारंटी और पुरानी पेंशन बहाली का वादा

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 से पहले अपना चुनावी एजेंडा जारी कर दिया है. 'जन-मन मैनिफेस्टो 2027' के तहत 'सत्ताइस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्र शीर्षक से जारी 28 पन्नों के इस दस्तावेज में पार्टी ने सामाजिक न्याय, संविधान और आरक्षण की रक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है. पार्टी ने पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और दो से तीन करोड़ युवाओं को अन्य क्षेत्रों में रोजगार देने का संकल्प जताया है. हर स्नातक को नौकरी मिलने तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये पोषण भत्ता देने का भी वादा है.

घोषणापत्र जारी करने के कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आजम खान का हाथ पकड़कर मंच तक लाए. उनके साथ डिंपल यादव भी मौजूद रहीं. इस दौरान डिंपल यादव ने शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. सबसे पहले संबोधन के लिए आजम खान को बुलाया गया. उन्होंने कहा, "एक आधा जिंदा आदमी आपके सामने खड़ा है." कहा कि साढ़े पांच साल में उनके शरीर को बहुत प्रभावित किया गया है. उनके अनुसार एक कथित गुनाह की खातिर उन्हें, उनके बेटे और पत्नी को मर जाना चाहिए लेकिन वे मरने से पहले कुछ करके जाएंगे.

शायरों से अपने लगाव का जिक्र करते हुए आजम खान ने कहा कि बहुत से लोगों के रास्ते तय होते हैं, मंजिल नहीं. उन्होंने खुद को ऐसा बेवकूफ बताया, जिसकी एक मंजिल है. उन्होंने कहा कि वे नेताजी (मुलायम सिंह यादव) के परिवार से 50 साल से जुड़े हैं और बहुत सख्त जान हैं. अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि वे वजीर-ए-आला जरूर बनेंगे और बहुत आगे होंगे, पर वे खुद कहां होंगे, यह नहीं पता.

मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने कहा कि यह महज आसमानी किताब नहीं है. जरूरत पड़ने पर वह भी किया जाएगा, जो इसमें लिखा नहीं है. असदुद्दीन ओवैसी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मंसूबा खेल बिगाड़ने का है. उनके मुताबिक कुछ लोगों का मकसद-ए-जिंदगी ही किसी का नुकसान करना होता है, ऐसे लोग "जमीन और आसमान दोनों के गुनाहगार" हैं. उन्होंने कहा, "हम वोट कटवा नहीं, वोट जुड़वा हैं."

जेल के दिनों को याद करते हुए आजम खान ने कहा कि वह वक्त बेहद सख्त था और पता नहीं था कि कहां ले जाया जा रहा है. रात साढ़े तीन बजे उन्हें जेल से ट्रांसफर किया गया और बेटे के साथ रखा गया. उनका कहना था, यह न मुगलों ने किया, न अंग्रेजों ने. यह भी आरोप लगाया कि उनकी 85 साल की बहन को पुलिस घर से घसीटते हुए ले गई. एक बार जेल से छूटने पर उन्हें और बेटे को अलग-अलग खड़ा कर दिया गया तो उन्हें लगा कि दोनों को अलग-अलग गोली मार दी जाएगी. तब उन्होंने बेटे से कहा कि शायद अब मुलाकात न हो, पर जहां तुम होगे, हम वहां होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उनका दिल चाहता था कि अखिलेश यादव भी छह महीने जेल आते, ताकि पता चलता कि जेल में क्या होता है.

अखिलेश बोले-संविधान नहीं बदलने देंगे

अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान की बातों को वे खुद से जोड़कर देखते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी मैनिफेस्टो तो लागू करेगी ही, साथ में नई चीजें भी करेगी. याद दिलाया कि नेताजी के मुख्यमंत्री रहते इस शहर को बसाया गया था और अब यहां सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है. कहा कि पिछले घोषणापत्र में मेदांता नहीं था, लेकिन बाद में उसे भी किया गया. उन्होंने घोषणा की कि हर शहर और महिलाओं के लिए अलग-अलग मैनिफेस्टो जारी होगा.

भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अच्छे दिन आए नहीं, अब बुरे दिन जाने वाले हैं. सत्तापक्ष जान चुका है कि वह जा रहा है, इसीलिए उसकी भाषा बदल गई है. आरोप लगाया कि संविधान को बदलकर बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन सपा ऐसा नहीं होने देगी. उन्होंने कहा, देश संविधान से चलेगा, मन-विधान से नहीं. अखिलेश ने कहा कि पीडीए एकजुट हो चुका है, 95 प्रतिशत आबादी पीडीए है और बाकी "स्वार्थी लोग" हैं. उन्होंने सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा, जो पीड़ित है, वही पीडीए है.

पीडीए प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

प्रस्तावना: संविधान और सामाजिक न्याय आधार

प्रणपत्र की प्रस्तावना में सपा ने संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को अपनी विचारधारा का आधार बताया है. इसमें डॉ. राममनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है. पार्टी का कहना है कि उसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है, जहां पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, गरीब और शोषित वर्ग सम्मान के साथ जी सकें. इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने तथा संविधान व आरक्षण की रक्षा का संकल्प लिया गया है.

पीडीए प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

युवाओं को नौकरी और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव का वादा

घोषणापत्र में सबसे ज्यादा जोर युवाओं और रोजगार पर है. पार्टी ने पांच वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरियां और दो से तीन करोड़ युवाओं को गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. एमएसएमई सेक्टर को विकास का इंजन बनाकर वर्ष 2032 तक एक करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करने की दिशा में काम करने की बात कही गई है.

पीडीए प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

सरकारी भर्तियों के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने और सभी परीक्षाएं समय पर कराने का वादा है. एक परीक्षा वाली भर्तियां तीन महीने में और एक से अधिक परीक्षाओं वाली भर्तियां छह महीने में पूरी करने की बात कही गई है. पेपर लीक और भर्ती में अनियमितताएं रोकने के लिए भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था बनाने और संबंधित अधिकारियों व मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाने का संकल्प भी लिया गया है.

पीडीए प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

हर स्नातक को नौकरी या रोजगार दिलाने का वादा करते हुए, जब तक रोजगार नहीं मिलता, तब तक पांच हजार रुपये मासिक पोषण भत्ता देने की घोषणा है. इसके अलावा हर साल पांच लाख युवाओं को कौशल विकास केंद्रों से जोड़ने, तहसील स्तर पर करियर परामर्श एवं कौशल विकास केंद्र खोलने और इनके जरिए प्रतिवर्ष 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात कही गई है.

पीडीए का प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

ग्रामीण युवाओं के लिए स्मार्ट किसान सहायक योजना के तहत पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का वादा है. एआई के कारण नौकरी गंवाने वालों को दोबारा प्रशिक्षित करने और शहरी युवाओं के लिए शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाने की भी घोषणा है. सेना में स्थायी कमीशन न पाने वाले अग्निवीरों को प्रदेश पुलिस और अन्य विभागों में रोजगार देने की बात भी शामिल है.

पीडीए का प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

शिक्षा: 26 हजार स्कूल दोबारा खुलेंगे, लैपटॉप योजना की वापसी

पार्टी ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बंद हुए 26 हजार प्राथमिक विद्यालयों को फिर से चालू करने और उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की घोषणा की है. राज्य शिक्षा नीति लागू करने, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में वाई-फाई सुविधा देने और कक्षा 12 पास छात्र-छात्राओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना दोबारा शुरू करने का वादा किया गया है.

पीडीए का प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

शिक्षा पर राज्य के जीएसडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने का संकल्प भी है. उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप बनाने की बात कही गई है, ताकि पढ़ाई के बाद युवाओं को रोजगार मिलने में दिक्कत न आए.

शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर एक साल के भीतर नियुक्ति और संविदा नियुक्तियां बंद करने की घोषणा है. शिक्षामित्रों को नियमित करने के लिए कानूनी सलाह के अनुसार विशेष अभियान चलाने और नियमितीकरण होने तक उनके मानदेय में पांच हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी का वादा भी किया गया है.

पीडीए का प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

जातिगत जनगणना, आरक्षण और दलितों-पिछड़ों के लिए योजनाएं

पीडीए की अवधारणा को राजनीतिक और सामाजिक आधार बनाते हुए सपा ने जातिगत जनगणना कराने का संकल्प लिया है. पार्टी का तर्क है कि इससे विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और उसी आधार पर विकास योजनाएं बनाई जा सकेंगी.

पीडीए का प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही गई है. अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान के लिए विशेष घटक योजना के तहत 20 प्रतिशत बजट खर्च करने, बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाने और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू करने का वादा है.

घोषणापत्र की एक अहम घोषणा सरकारी ठेकों से जुड़ी है. पार्टी ने 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में दलितों और पीडीए वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का संकल्प लिया है. दलित उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए दलित स्टार्टअप फंड और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दलित विकास परिषद बनाने की भी घोषणा है.

पीडीए का प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

साथ ही पीडीए, महिलाओं और गरीबों के लिए प्रदेशभर में 'समाजवादी कैंटीन' खोलकर पांच रुपये में भोजन देने का वादा है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण अधिनियम, वृद्धाश्रम और क्लब बनाने, दिव्यांगों को जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल देने और सरकारी योजनाओं में गरीब व शोषित वर्गों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात भी कही गई है.

पीडीए का प्रणपत्र (Photo Credit; SP)

किसान: 23 फसलों पर MSP की गारंटी, गन्ने का भुगतान 24 घंटे में

पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 23 फसलों और दूध के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की बात कही है. आलू, टमाटर, प्याज और एमएसपी के दायरे से बाहर अधिसूचित फसलों के लिए मूल्य क्षतिपूर्ति व्यवस्था विकसित करने का वादा है.

किसानों की कर्जमाफी योजना तत्काल प्रभाव से लागू करने और गन्ना भुगतान के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाने की घोषणा की गई है. गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान और वास्तविक लागत के आधार पर हर साल गन्ने का मूल्य बढ़ाने की बात भी कही गई है.

सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा है. ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने, गांवों में आधुनिक सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सुनियोजित विकास के लिए विलेज क्लस्टर बनाने का संकल्प भी शामिल है.