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लखनऊ पहुंचते ही विनोद तावड़े बोले- सपा के PDA का मतलब 'पराया धन अपना'

लखनऊ पहुंचे बीजेपी यूपी प्रभारी विनोद तावड़े. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े शनिवार दोपहर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे. यहां मीडिया से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी PDA का वास्तविक मतलब पराया धन अपना है. हम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे.



उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े की ओर से सख्त हिदायत की गई थी कि उनके स्वागत के लिए जगह-जगह रास्ता नहीं रोका जाएगा. बड़े-बड़े होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे. जिसका नतीजा ये रहा कि जगह-जगह से होर्डिंग हटवाए गए. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े दोपहर करीब पौने दो बजे कार्यालय पहुंचे. यहां पहुंचने के तत्काल बाद सबसे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की. बीजेपी यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहाकि सपा के PDA का वास्तविक मतलब पराया धन अपना. (ईटीवी भारत)