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लखनऊ पहुंचते ही विनोद तावड़े बोले- सपा के PDA का मतलब 'पराया धन अपना'

बीजेपी यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहाकि सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, PDA का वास्तविक मतलब पराया धन अपना.'यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे.'

VINOD TAWDE LUCKNOW VISIT
लखनऊ पहुंचे बीजेपी यूपी प्रभारी विनोद तावड़े. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 2:43 PM IST

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लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े शनिवार दोपहर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे. यहां मीडिया से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी PDA का वास्तविक मतलब पराया धन अपना है. हम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने देंगे.

उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े की ओर से सख्त हिदायत की गई थी कि उनके स्वागत के लिए जगह-जगह रास्ता नहीं रोका जाएगा. बड़े-बड़े होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे. जिसका नतीजा ये रहा कि जगह-जगह से होर्डिंग हटवाए गए.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े दोपहर करीब पौने दो बजे कार्यालय पहुंचे. यहां पहुंचने के तत्काल बाद सबसे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की.

बीजेपी यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहाकि सपा के PDA का वास्तविक मतलब पराया धन अपना. (ईटीवी भारत)

विनोद तगड़े ने कहा कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर चलकर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान संचालित करेंगे.

समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का PDA एक बहुत बड़ा छलावा है. इसका अर्थ है कि पराया धन अपना. हम इसको नहीं चलने देंगे.

Vinod Tawde Lucknow Visit
लखनऊ में मीडिया से बात करते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े. (ईटीवी भारत)

इसके बाद विनोद तावड़े में पदाधिकारियों के साथ बैठक शुरू की. माना जा रहा है कि वे CM योगी से भी भेंट करेंगे.

इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सह प्रभारी जगदीश ईश्वर पटेल, प्रदेश मीडिया संयोजक मनीष दीक्षित, प्रदेश मंत्री मीडिया प्रभारी यतीन्द्र शर्मा, मुख्य प्रवक्ता दिनेश चौहान, सह प्रभारी हिमांशु दुबे, प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई, मनीष शुक्ल, आलोक अवस्थी मौजूद रहे.

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विनोद तावड़े का सपा पर हमला
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