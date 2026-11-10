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ड्यूटी से नदारद SPO के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, SP ने जारी किए फरमान

ड्यूटी से नदारद SPO के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश ( FILE, ETV Bharat )

चंबा: ड्यूटी से नदारद रहने वाले पुलिस अधिकारियों की अब खैर नहीं है. एसपी कार्यालय चंबा की ओर से जिले में ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के फरमान जारी किए गए हैं. जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरिया के साथ लगते चंबा जिले के सीमांत क्षेत्र में जहां-जहां पर भी विशेष पुलिस अधिकारी तैनात हैं. संबंधित थाने और चौकी के प्रभारियों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर संबंधित विशेष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इस संदर्भ में लिखित आदेश जारी किए गए हैं.

ड्यूटी से नदारद SPO के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश