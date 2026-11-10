ड्यूटी से नदारद SPO के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, SP ने जारी किए फरमान
चंबा में गैरहाजिर विशेष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी होने से हड़कंप मचा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 2:39 PM IST
चंबा: ड्यूटी से नदारद रहने वाले पुलिस अधिकारियों की अब खैर नहीं है. एसपी कार्यालय चंबा की ओर से जिले में ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के फरमान जारी किए गए हैं. जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरिया के साथ लगते चंबा जिले के सीमांत क्षेत्र में जहां-जहां पर भी विशेष पुलिस अधिकारी तैनात हैं. संबंधित थाने और चौकी के प्रभारियों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर संबंधित विशेष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इस संदर्भ में लिखित आदेश जारी किए गए हैं.
ड्यूटी से नदारद SPO के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
चंबा एसपी विजय कुमार सकलानी के हस्ताक्षरित लिखित आदेश में स्पष्ट लिखा है कि, "विशेष पुलिस अधिकारियों को अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. ऐसे में उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से ड्यूटी का निर्वहन नहीं होना ड्यूटी के प्रति कोताही बरतना है. चंबा जिले के सीमांत क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने और गुप्त सूचनाए एकत्रित करने के लिए सीमांत क्षेत्र में स्थापित पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, वैरियर चेक पोस्टों पर विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाएँ ली जा रही है."
इसके साथ ही आदेश में आगे लिखा है, विशेष पुलिस अधिकारियों का मुख्य कार्य स्थानीय जानकारी रखना, गुप्त सूचनाए एकत्रित करना और उसकी सूचना बिना किसी देरी के नजदीकी पुलिस थाना और चौकी तक पहुंचाना है. इसके अलावा प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी का पह भी कर्तव्य है कि वह समय पर अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट अपने निर्धारित पुलिस पोस्ट पर जमा करवाए. यह देखने में आया है कि कुछ विशेष पुलिस अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के अपने इलाके से बाहर चले जाते हैं और कई-कई दिनों तक अपने निर्धारित पोस्ट से गैर-हाजिर रहते हैं.
एसपी कार्यालय से फरमान जारी
ऐसे में, सीमांत क्षेत्र के थाने और चौकी के प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन यदि कोई विशेष पुलिस अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार सात दिनों तक गैर-हाजिर रहता है और अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट जमा नहीं करवाता है, तो इसकी सूचना फौरन कार्यालय को दें. गैर हाजिर रहने वाला SPO जब भी वापस आता है तो उसकी गैरहाजिरी का कारण लिखित रूप में एसपी कार्यालय को भेजें. ताकि समीक्षा के बाद यह तय किया जा सके कि उसकी सेवाएं उसी स्थान पर ली जाएगी या फिर बदलकर किसी अन्य स्थान पर ली जा जाएगी. कार्यालय की अनुमति के बिना किसी भी गैर हाजिर SPO से वापसी पर फिर से सेवाएं न ली जाए.
समय पर मानदेय नहीं मिलने की शिकायत
वहीं, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय समय पर नहीं मिलने की बात भी सामने आई है. चंबा जिले में 518 विशेष पुलिस अधिकारी तैनात हैं, जिनका 6000 से 9000 तक का मानदेय निर्धारित है. एसपीओ ने बताया कि एक तो बेहद कम मानदेय और वह भी समय पर नहीं मिलता है. ऐसे में जब कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले मानदेय समय पर नहीं मिल रहा, तो केवल गैरहाजिरी के आधार पर कार्रवाई के निर्देश देना कहां तक उचित है?
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