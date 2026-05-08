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मुगलसराय में सपा कार्यालय जमींदोज, पूर्व सांसद रामकिशुन ने जमकर किया बवाल

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चंदौली : मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान सातवें दिन भी जारी रहा. प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी का स्थानीय कार्यालय भी ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया. बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पूर्व सांसद रामकिसुन सपा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. मुगलसराय में सपा कार्यालय जमींदोज. (ईटीवी भारत) इस दौरान सड़क जामकर नारेबाजी भी की गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया. उन्होंने कहा कि सपा कार्यालय तो वो खुद से तोड़ रहे थे. लेकिन प्रशासन ने पहले ही तोड़ दिया. लेकिन असल विषय यह है कि मुगलसराय विधायक द्वारा एलिवेटेड ब्रिज बनवाने की बात कही जा रही थी. क्या हुआ उस योजना का? एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर विधायक रमेश जायसवाल के दावों और वादों पर सवाल खड़े किए.