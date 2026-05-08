मुगलसराय में सपा कार्यालय जमींदोज, पूर्व सांसद रामकिशुन ने जमकर किया बवाल
बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पूर्व सांसद रामकिसुन सपा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 2:10 PM IST
चंदौली : मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान सातवें दिन भी जारी रहा. प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी का स्थानीय कार्यालय भी ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया.
बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पूर्व सांसद रामकिसुन सपा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.
इस दौरान सड़क जामकर नारेबाजी भी की गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया.
उन्होंने कहा कि सपा कार्यालय तो वो खुद से तोड़ रहे थे. लेकिन प्रशासन ने पहले ही तोड़ दिया. लेकिन असल विषय यह है कि मुगलसराय विधायक द्वारा एलिवेटेड ब्रिज बनवाने की बात कही जा रही थी. क्या हुआ उस योजना का? एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर विधायक रमेश जायसवाल के दावों और वादों पर सवाल खड़े किए.
उनका आरोप है कि जनता को लंबे समय से बड़े-बड़े आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की गई.
सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारी अपनी रोजी-रोटी खोने को मजबूर हैं, जबकि सरकार की ओर से न तो समुचित पुनर्वास की व्यवस्था है और न ही स्पष्ट मुआवजा नीति. यह प्रशासनिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है.
उन्होंने मांग की कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक किसी भी व्यापारी के साथ अन्याय न किया जाए और एलिवेटेड पुल परियोजना का कार्य जल्द शुरू कराया जाए.
एसडीएम मुगलसराय अनुपम मिश्रा का कहना है कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया जा रहा है.
इस कार्रवाई की जद में सौ से अधिक दुकानें, मकान, स्कूल, मंदिर और मस्जिद आए हैं. प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए जाने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है.सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.