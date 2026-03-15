कांशीराम जयंती: सपा मना रही ‘PDA दिवस’; 2027 की सियासी ज़मीन मज़बूत करने की कोशिश
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर सबकी समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए शत्-शत् नमन.”
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 8:06 AM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने बहुजन आंदोलन के प्रणेता मान्यवर कांशीराम की जयंती को प्रदेश भर में ‘PDA दिवस’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के रूप में मनाने का निर्णय लिया है.
इसके लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एक सर्कुलर जारी कर पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में कांशीराम की जयंती को PDA दिवस के रूप में मनाया जाए.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांशीराम की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा, “मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर सबकी समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए शत्-शत् नमन.”
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर कांशीराम की जयंती को सपा पूरे प्रदेश में मना रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रदेश भर में कार्यकर्ता उनकी जयंती मना रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जो काम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम के जीवनकाल में संभव नहीं हो पाया था, उसे अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं. उनके मुताबिक अखिलेश यादव दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज की आवाज बुलंद कर रहे हैं और प्रदेश में जहां भी दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां समाजवादी पार्टी उनकी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटती.
फखरुल हसन चांद ने बहुजन समाज पार्टी के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बसपा यह आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी ने कासगंज का नाम बदलकर कांशीराम नगर किया और फिर वापस कासगंज कर दिया, लेकिन यह आरोप निराधार है. उनके अनुसार उस समय अधिकारियों की गलती को सपा पर नहीं थोपा जा सकता.
उन्होंने कहा कि बसपा अब कांशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गई है और यही वजह है कि बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अब समाजवादी पार्टी कर रही है.
2022 से 2024 तक PDA की राजनीति
2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ‘पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक’ समुदायों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था. यही रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रही.
सपा का दावा है कि बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं का समर्थन मिलने के कारण पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका.
कांशीराम और मुलायम का पुराना राजनीतिक रिश्ता
3 अप्रैल 2023 को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांशीराम महा विश्वविद्यालय में बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था. इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के पुराने राजनीतिक गठबंधन को याद करते हुए कहा था कि कांशीराम ने कई राज्यों से चुनाव लड़े, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को समझते हुए मुलायम सिंह यादव ने उनका समर्थन किया.
1991 के लोकसभा चुनाव में कांशीराम उत्तर प्रदेश के इटावा से सपा के समर्थन से चुनाव लड़े और पहली बार लोकसभा पहुंचे थे.
इसके बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन ने 176 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जाता है। उस समय का मशहूर नारा “मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम” आज भी राजनीतिक इतिहास का हिस्सा है.
2027 पर सपा की नजर
2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समर्थन मिलने के बाद समाजवादी पार्टी की नजर अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है.
सपा के दलित नेता अवधेश प्रसाद ने कहा, “2024 तो सिर्फ अंगड़ाई है, असली लड़ाई 2027 में होगी.” उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के सिद्धांतों पर चलते हुए दलितों के हितों की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब नारा लगने लगा है, “बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा.”
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने PDA का व्यापक नारा दिया है, जिसके जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है.
सपा में शामिल हो रहे दलित चेहरे
अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी अब कांशीराम के सिद्धांतों को आत्मसात कर रही है और दलित समाज को उनका अधिकार दिलाने के लिए काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि अगर मान्यवर कांशीराम नहीं होते तो आज जो आरक्षण बचा हुआ है, वह भी खत्म हो गया होता. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांशीराम आज जीवित होते, तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता.
अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि बसपा प्रमुख ने कांशीराम के बलिदानों और बामसेफ आंदोलन को भुला दिया है. उन्होंने कहा कि कांशीराम के साथ काम करने वाले कई लोग आज अखिलेश यादव के साथ हैं और 2027 के चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति दलित समर्थन को पूरी तरह अपने पक्ष में लाने की है.
राजनीतिक विश्लेषक राजीव यादव का कहना है कि यह देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कांशीराम को सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है या उनकी विचारधारा को वास्तव में आगे बढ़ा रही है.
उनके मुताबिक अगर सपा सच में कांशीराम की विचारधारा पर चलती है तो उसे दलितों के साथ होने वाले अत्याचार के मामलों में और मजबूती से खड़ा नजर आना चाहिए. उनका कहना है कि कई मुद्दों पर पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं दिखाई देता.
राजीव यादव का मानना है कि कांशीराम का पारंपरिक वोट बैंक उनके विचारों से प्रभावित होकर वोट करता है, इसलिए केवल प्रतीकात्मक राजनीति से 2027 के चुनाव में वोटों का बड़ा बदलाव होना आसान नहीं होगा.