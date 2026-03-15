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कांशीराम जयंती: सपा मना रही ‘PDA दिवस’; 2027 की सियासी ज़मीन मज़बूत करने की कोशिश

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने बहुजन आंदोलन के प्रणेता मान्यवर कांशीराम की जयंती को प्रदेश भर में ‘PDA दिवस’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के रूप में मनाने का निर्णय लिया है.

इसके लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एक सर्कुलर जारी कर पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में कांशीराम की जयंती को PDA दिवस के रूप में मनाया जाए.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांशीराम की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा, “मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर सबकी समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए शत्-शत् नमन.”

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर कांशीराम की जयंती को सपा पूरे प्रदेश में मना रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रदेश भर में कार्यकर्ता उनकी जयंती मना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जो काम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम के जीवनकाल में संभव नहीं हो पाया था, उसे अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं. उनके मुताबिक अखिलेश यादव दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज की आवाज बुलंद कर रहे हैं और प्रदेश में जहां भी दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां समाजवादी पार्टी उनकी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटती.

फखरुल हसन चांद ने बहुजन समाज पार्टी के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बसपा यह आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी ने कासगंज का नाम बदलकर कांशीराम नगर किया और फिर वापस कासगंज कर दिया, लेकिन यह आरोप निराधार है. उनके अनुसार उस समय अधिकारियों की गलती को सपा पर नहीं थोपा जा सकता.

उन्होंने कहा कि बसपा अब कांशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गई है और यही वजह है कि बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अब समाजवादी पार्टी कर रही है.

2022 से 2024 तक PDA की राजनीति

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ‘पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक’ समुदायों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था. यही रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रही.

सपा का दावा है कि बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं का समर्थन मिलने के कारण पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका.

कांशीराम और मुलायम का पुराना राजनीतिक रिश्ता

3 अप्रैल 2023 को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांशीराम महा विश्वविद्यालय में बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था. इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के पुराने राजनीतिक गठबंधन को याद करते हुए कहा था कि कांशीराम ने कई राज्यों से चुनाव लड़े, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को समझते हुए मुलायम सिंह यादव ने उनका समर्थन किया.

1991 के लोकसभा चुनाव में कांशीराम उत्तर प्रदेश के इटावा से सपा के समर्थन से चुनाव लड़े और पहली बार लोकसभा पहुंचे थे.