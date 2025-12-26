ETV Bharat / state

घोसी विधानसभा उपचुनाव; सपा ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत को बनाया उम्मीदवार, शिवपाल यादव बोले- भाजपा में पीड़ित ब्राह्मण विधायकों का सपा में स्वागत

20 नवंबर को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया था.

सपा ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत को बनाया उम्मीदवार.
सपा ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत को बनाया उम्मीदवार. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 26, 2025 at 9:24 PM IST

लखनऊ/गाजीपुर : समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई घोसी विधानसभा सीट पर उनके बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है. घोसी में उपचुनाव अप्रैल 2026 तक संभावित है.

समाजवादी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान के सीट खाली करने के बाद हुए घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी. विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यहां पर एक बार फिर उप चुनाव होना है. दारा सिंह चौहान को हराने वाले सुधाकर सिंह की घोसी में मजबूत पकड़ रही है, जिससे सुजीत की राह आसान हो सकती है.

सचिवालय से हाल ही में घोसी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की गई थी. 20 नवंबर को सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हुआ था. फिलहाल, बीजेपी की ओर से इस बार किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है.

अखिलेश यादव ने किया टिकट फाइनल : वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि घोसी से स्वर्गीय विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी जीत पक्की है. शिवपाल यादव ने गाजीपुर में बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुजीत सिंह का टिकट फाइनल कर दिया है.

शुक्रवार को गाजीपुर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने आह्वान किया है कि भाजपा से पीड़ित जितने भी ब्राह्मण हैं, वे समाजवादी पार्टी में आ जाएं. सपा उनका स्वागत और सम्मान करेगी.

उन्नाव रेप पीड़िता के सवाल पर शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधायक कुलदीप को छुड़ाया है, अब वही उसकी रक्षा करें, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है.

बीमारी से हो गई थी सुधाकर सिंह की मौत : बीमारी के कारण 20 नवंबर को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान सुधाकर सिंह का निधन हो गया था. वह मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के दावत-ए-वलीमा में शामिल होने के बाद दिल्ली से लौट रहे थे. वाराणसी एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत खराब हो गई थी. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

दारा सिंह को हराकर सुधाकर ने जीता था चुनाव : साल 2023 में भी घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ था. साल 2022 में इस सीट से सपा के टिकट पर दारा सिंह चुनाव जीतकर विधायक बने थे. इसके बाद साल 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह को शिकस्त दे दी थी.

जल्द आ सकती है उपचुनाव की तिथि : सुधाकर सिंह के निधन के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस सीट को रिक्त घोषित किया था. नियमों के अनुसार जनप्रतिनिधि की मौत होने, इस्तीफा देने या अयोग्य ठहराए जाने की स्थिति में सीट खाली घोषित कर दी जाती है. इसके बाद 6 महीने के अंदर इस सीट पर उपचुनाव होता है.

