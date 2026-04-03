'बाबा साहब की जयंती को गांव स्तर पर मनाने का काम करेंगे'; अखिलेश यादव बोले- वेंटीलेटर पर है स्वास्थ्य विभाग
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 6:07 PM IST
लखनऊ : लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में शुकवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जयंती को गांव स्तर पर मनाने का काम करेंगे. और किस तरह का संकट है संविधान पर उसकी चर्चा करेंगे. उन्होंने मौजूदा दौर को “अमृत काल” नहीं बल्कि “संकट काल” बताया.
" बाबा साहब की जयंती को गांव स्तर पर मनाने का काम करेंगे, किस तरह का संकट है संविधान पर उसकी चर्चा करेंगे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) April 3, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/GCiQlcTuma
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हर चीज को बेचने में लगी है. भ्रष्टाचार के कारण मुनाफाखोरी बढ़ रही है, जिससे महंगाई लगातार बढ़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये संविधान से नहीं, मन विधान से चलने वाले लोग हैं. हम लोकतंत्र को मजबूत रक्षा चाहते हैं, ये एकतंत्र लाना चाहते हैं.
" स्वास्थ्य विभाग ही वेंटीलेटर पर है और कानून व्यवस्था की ही हत्या कर दी इस सरकार ने।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) April 3, 2026
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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का हाल तो हम लोग देख ही रहे हैं, एंबुलेंस में लोगों की जान जा रही है. गलत ऑपरेशन हो रहे हैं. गलत लोगों को ऑपरेशन थियेटर में ले जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इंसानों के लिए जानवरों को लगने वाले इंजेक्शन आम आदमी के लिये खरीद लिये गये. उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग ही वेंटीलेटर पर है और कानून व्यवस्था की ही हत्या कर दी इस सरकार ने.
" आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पर काम करके भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और यूपी को विकास के रास्ते पर लाने का काम करेंगे।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) April 3, 2026
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है. समाजवादी सरकार के दौरान बनाए गए मॉडल स्कूलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई गई थीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने उन्हें आगे नहीं बढ़ाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा में असमानता बढ़ा रही है और चाहती है कि लोग शिक्षा से वंचित रहें.
" ये संविधान से नहीं, मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोकतंत्र को मजबूत रक्षा चाहते हैं, ये एकतंत्र लाना चाहते हैं।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) April 3, 2026
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उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया. पिछले साल भी खाद के लिए लंबी लाइनें लगी थीं और आने वाले समय में भी यही स्थिति रहने की आशंका है. उन्होंने सवाल किया कि जब कोई युद्ध नहीं था, तब भी खाद की कमी क्यों थी? साथ ही आलू किसानों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा और खरीद नीति पर सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर छात्र नेताओं को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भेजा जाएगा, ताकि वे वहां की चुनाव प्रक्रिया और संगठनात्मक ढांचे को समझ सकें. इसके बाद लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई अब तक नहीं हो पाई है. सफाई के दावे पूरी तरह फेल साबित हुए हैं. उन्होंने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर है कि बर्बादी का कॉरिडोर है, जनता को हर चौराहे पर रुकना पड़ रहा है."
नोएडा के एक अस्पताल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां इंसानों के लिए जानवरों में इस्तेमाल होने वाले सिरिंज खरीदे गए. इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की. उन्होंने दावा किया कि "आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पर काम करके भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और यूपी को विकास के रास्ते पर लाने का काम करेंगे."
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