रामगोपाल की राजकुमार भाटी को चेतावनी; बोले- नहीं सुधरे तो प्रवक्ता पद से हटाए जाएंगे
कहा-किसी भी प्रवक्ता को बयान देते समय जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:30 PM IST
इटावा: जिले में एमएलसी चुनाव के दौरान वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विवादित बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजकुमार भाटी का बयान व्यक्तिगत है और समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती. रामगोपाल यादव ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह नहीं संभले और इसी तरह के बयान देते रहे तो उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा.
रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. उन्होंने पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी प्रवक्ता को बयान देते समय जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए. पार्टी की विचारधारा और छवि के खिलाफ जाने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
दरअसल, पिछले दिनों सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में वह कुछ लोगों के साथ मंच पर हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानने और उनकी पूजा नहीं करने की शपथ दोहराते दिखाई दे रहे थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है.
हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद राजकुमार भाटी ने वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी. उन्होंने कहा कि अपना धर्म नहीं बदला है और न ही ऐसा करने का उनका कोई इरादा है. भाटी ने हिंदू धर्म की तारीफ करते हुए इसे उदार धर्म बताया. साथ ही आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चला रही है.
राजकुमार भाटी ने बताया कि वह 20 अक्टूबर को दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे. उनके मुताबिक, एक सच्चे समाजवादी होने के नाते वह हर धर्म, जाति, वर्ग और समुदाय का सम्मान करते हैं. जो भी उन्हें सम्मानपूर्वक अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करता है, वह उसमें शामिल होते हैं.
वहीं, इटावा में रामगोपाल यादव ने एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत का दावा भी किया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. अब देखना होगा कि रामगोपाल यादव की चेतावनी के बाद राजकुमार भाटी के बयानों में बदलाव आता है या पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है.
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