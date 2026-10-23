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रामगोपाल की राजकुमार भाटी को चेतावनी; बोले- नहीं सुधरे तो प्रवक्ता पद से हटाए जाएंगे

रामगोपाल की राजकुमार भाटी को चेतावनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा: जिले में एमएलसी चुनाव के दौरान वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विवादित बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजकुमार भाटी का बयान व्यक्तिगत है और समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती. रामगोपाल यादव ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह नहीं संभले और इसी तरह के बयान देते रहे तो उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा.

रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. उन्होंने पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी प्रवक्ता को बयान देते समय जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए. पार्टी की विचारधारा और छवि के खिलाफ जाने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.